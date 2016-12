29 juillet 2016 - Intro by Daweed (Strictly Brand New) / Fresh Outta Yard Session by Selecta Osne

PART 1 (35 mn. 35 s.) : INTRO by Daweed







Introduction à la Fresh Outta Yard Session avec les derniers albums de Max Romeo, Freddie McGregor et de la nouvelle révélation Mason, ainsi que les derniers single de Busy Signal ft. Tebby et Eljai...



STRICTLY BRAN NU ROOTS !!!





Playlist :





Benoni O Shar - Culture radio

Max Romeo - Give Thanks To Jehovah

Max Romeo & Lee "Scratch" Perry - Give Thanks Version (Dub)

Max Romeo - The Sound of War

Max Romeo - The Sound of Dub (Dub)

Busy Signal Injustice Feat Tebby.mp3

Mason - Kings and Queens

ELJAI - 03 - EMPRESS-JAH-MIX TUFF-GONG-INTL

Freddie McGregor - Your Love's Got A Hold On Me







PART 2 (1h 28 mn. 59 s.) : FRESH OUTTA YARD Session (Set 10) by SELECTA OSNE (IZABOO SOUND)







La 10ème édition de notre rubrique sélectée et animée par Selecta Osne du Izaboo Sound, pour revenir sur ttes les dernières nouveautés DanceHall du mois de juin 2016, ina Juggling Style... FRESH !!!

P.S. : session légèrement raccourci suite à une coupure générale de courant dans tout le quartier de la radio à minuit...





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled