8 sept 2017 - DJ RUSHAN outta AFTASHOK Sound System (Portmore/Zurich) / Taxi Riddim & speciale Richie Spice / News Nu Roots / News HH DH

PART 1 (1 h. 07 mn. 56 s.) : DJ RUSHAN (AFTASHOK Sound)







On vous diffusait ce soir le fruit de notre rencontre avec DJ Rushan à Montpellier le 8 août dernier, à savoir un mix d'une heure venu tout droit de Portmore, JA, où Rushan, d'origine mi jamaïcaine mi suisse, réside la majeure partie de l'année. DubPlate SesSion pr commencer, suivi de quelques exclusives pr finir en Ganja Tune...



DJ RUSHAN AFTASHOK SOUND @ DI CONTROL !!!





Playlist :





PART 2 (18 mn. 01 s.) : Taxi Riddim + Richie Spice EarthStrong Celebration







On s'attardait sur le Taxi Riddim avant de célébrer les 46 ans de Richie Spice !





Playlist :





movado - we don't play

Hopeton James & Jigsy Kin - Mood to Kill a Sound

Tiger - Ram Dancehall

Tony Rebel - Fresh DJ

Taxi Riddim - - Junior Reid - Bubblers

Richie Spice - Harder They Fall

Richie Spice - Dont Worry Be Happy

richie spice - high grade in my chalice









PART 3 (24 mn. 45 s.) : News Nu Roots by Daweed







On continuait l'émission avec 3 nouveaux riddim : le Digital Salute Riddim sorti cet été, suivi des tout nouveaux JBN Boom Riddim et Artform Riddim, ina Nu DanceHall Rub A Dub Style !!!





Playlist :





CHINO BARS

03 GAPPY DUNG DUNG DIGGY

02 BURRO BANTON SHUT DEM DOWN

04 BOBBY HUSTLE FRIEND IN YOU

King Toppa - Stress Away ft Toolman

King Toppa - Ghetto ft Jr Vibes

King Toppa - Bombaclaat ft Babamessage

King Toppa - JBN Boom Riddim

Jah Wiz - Thanks & Praise

JahDan Blakkamoore - Run A Verse ft Winstrong

I Octane - Weed Freedom

Lion D & Raphael - Ganja Capital

Stevie Culture - Riddim So Nice

Cutty Ranks - Ready Fi Teach Dem ft. Froggy MaddSquad

Gappy Ranks - Magic Moment

Delly Ranx - Reggae & Dancehall

Real Rock Riddim RMX Buju Richie Spice Top Cat









PART 4 (57 mn. 17 s.) : News Nu DH by Daweed







Avant de finir l'émission avec les nouveautés DanceHall des 2 dernières semaines, pensée aux victimes des ouragans Kathia, Irma et Jose, de St Barth à Puerto Rico en passant par St Martin et Haïti... Foss et Courage, avec vous !





Playlist :





BEN MAKER - Storm (instrumental)

Busta Rhymes - Been Thru The Storm ft. Stevie Wonder

Lisa Hyper - KICK IN TH DOOR REMIX

Jada Kingdom - Love Situations

Charly Black - ASSOCIATE [ RAW ]

Tommy Lee Sparta - Happy Life

WOWSKI - Colour the World like Crayon

JAH VINCI - EYE OF THE STORM

IKON - FEEL IT - (Final Mix)

Afterglow Riddim - 01 - Bugle - Love So Nice

Afterglow Riddim - 02 - Shaggy X GC - Live it Up

Afterglow Riddim - 03 - Masicka - Down for Life (CLEAN)

Afterglow Riddim - 04 - Jahmiel - Home

Afterglow Riddim - 06 - C Martin - Incredible

Afterglow Riddim - 07 - Beenie Man - One More Night

02 Mungo's Hi Fi x Eva Lazarus - Live my life

Lisa Hyper - SAFARI - RAW

Mr. Vegas - Self Respect (Jasmine Rise Riddim)

Chris Martin - For You Only (Jasmine Rise Riddim)

Khago - Wake Me Up (Jasmine Rise Riddim)

Mr. Vegas - Up Top (Jasmine Rise Riddim)

Delly Ranx - Nuh Tek Styling (Jasmine Rise Riddim)

Natel - Good Up (Jasmine Rise Riddim)

Nyanda - Bus A Dance (Jasmine Rise Riddim)

