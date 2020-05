2020 04 25 - Confinament Mix 03 alongside - Daweed / Puppa Gassna / Simeon Le Discopathe / Nati Selecta Unity Sound / Osne Izaboo Sound / Micky San Ruff & Kultcha

PART 1 (18 mn. 56 s.) : Selecta Daweed - Confinament Mix 03

3ème émission depuis le début du confinement, et les ondes sont toujours ouvertes à Tout Selecteur, Toute Selectress motivé(e) pour participer : il suffit de m'envoyer un mix de 20mn. sur le thème du "confinement", avec playlist et si possible timing précis de chaque morceau, soit sur le lien contact du site, soir directement sur mon mail daweed777@hotmail.com ; je le jouerai ensuite sur les ondes, en animant dessu en direct... You're all welcome, n'hésitez pas, il suffit d'exprimer votre ressenti du "confinement" en un mix de 20 mn ! Ce soir on vous joue 5 nouveaux mix mix qu'on a reçu ds le cadre du confinement : Puppa Gassna du Justice Crew et de Hooliganz Radio Show, Siméon gérant du magasin de disque et bar Le Discopathe à Montpellier, Nati Selecta du Unity Vybz Sound, Osne du Izaboo Sound et enfin Micky San du Ruff & Kultcha (Chacun à enregistré depuis chez soit, confinement respecté !) ! Encore une fois sèrieuses selection de chacun, dans des styles ecclectiques et complémentaires, Check It Out !!!P.S. : on attendait deux mix de plus ce soir là, mais suite à des difficultés de connection internet ils ne sont pas arrivés dans les temps, d'où une intro plus longue que prévue de ma part...

Isiah Mentor- CULTURAL VIBES SHOW

Bunny & Ricky - Freedom Fighter - BlackArt 7inch - A

Bunny & Ricky & The Upsetters - Freedom Fighter Dub (Iron Wolf) - BlackArt 7inch - B

Horace Andy - Totally Free - Pure Ranking Album - Clock Tower 12inch - B1

Pablo Gad - Crisis -The Best Of Album - Pablo Gad 12nch -B3

Pablo Gad - Leaders Of The World -Hard Times Album - Pablo Gad & Soul Village 12nch -1980 Repress 2006 - B2

Cornell Campbell - No Mans Land - Joe Gibbs 7inch - A

Cornell Campbell - No Mans Land Dub - Joe Gibbs 7inch - B

Icho Candy - Babylon - Cultural Showcase Album - Rockers 12nch -1990 - B1

White Mice - Consciousness - White Mice Album - Intelitec Muzik 12inch - -B2

White Mice - Consciousness Dub - White Mice Dub Album - Intelitec Muzik 12inch - -B2

Devon Russel & Cultural Roots - Jamming In The Cellblock -Money Sex & Violence Album - Runn 12nch -1990 - A3

Little Lenny - Child Abuse - Shoking Vibes 7inch - A

Little Lenny - Child Abuse Dub -Shoking Vibes 7inch - B

Dada Wasp - Reality - Dancehall Reality Album - Tachyon 12nch - B5

Quench Aid - No Fight Over Woman - Turn On The Heat Album - Sir Coxsone Blacker Dread 12inch - 1989 -B4

White Mice - School Days - White Mice Album - Intelitec Muzik 12inch - -B5

White Mice - School Days Dub - White Mice Dub Album - Intelitec Muzik 12inch - -B5

Youth Sound - Only For A Time -Black Liberation Album - Lidj Incorporated 12nch - A6

Youth Sound - Only For A Time Dub -Black Liberation Dub Album - Lidj Incorporated 12nch - B2

PART 2 (29 mn. 15 s.) : Puppa Gassna (Justice Crew Sound) - Confinament Mix

PART 3 (29 mn. 15 s.) : Siméon (Le Discopathe) - Confinament Mix

PART 4 (26 mn. 18 s.) : Selecta Daweed - Transition Confinament Mix

PART 5 (13 mn. 45 s.) : Selecta Nati (Unity Vybz Sound) - Confinament Mix

PART 6 (13 mn. 45 s.) : Selecta Osne (Izaboo Sound) - Confinament Mix

1er intervenant des séries "confinement" ce soir, puppa Gassna du Justice Crew que vous connaissez bien sur les ondes via "The Hooliganz Radio Show" chaque second vendredi du mois ; minimix de 20mn spéciale confinamented tune ici !!!The Ethiopians - Hong Kong FluThe Ethiopians - Everything CrashAugustus Pablo - Road BlockJohnny Clarke - Time Will Tell + DubDennis Brown - World is troubledPablo Gad - Hard TimeThe Wailers - So Much Trouble In The World VersionSecond intervenant pour ce soir : Siméon, du magasin de disque et bar à bière Le Discopathe à Montpellier, pour un nouveau set 100% vinyl, guarranty 100% confinamented Tune !!!Jo Halliburton - RevelationStranger Cole - CryingThe Tennors - Money Never Built A MountainLascelles Douglas - Nah Loose This BattleAutarchi - GrowLij Amlak - Jah GloryShumba Youth - Stand FirmPetite transition avant de laisser la main à Naty Selecta, toujours ina confinament style !Junior Delgado - ProphecyJah Mali - Wake UpBuccanneer - HungryUne nouvelle sélection 100% vinyl, 100% confinament, ina different style : Back ina di late 90's alongside Naty Selecta du Unity Vybz Sound !!!Capleton - Mr Mass MediaLMS - Build & DestroyEverton Blender - Ghetto People SongSizzla - I'm Not SureLuciano, Louie Culture & Terror Fabulous - In This TogetherRaggasonic - J'entend parlerIl vous a longtemps animé les session Fresh Outta Yard Radio Show sur les ondes de l'émission (cf archives) : Selecta Osne du Izaboo Sound avec un mix spécial confinement ina bran nu roots style !!!Sizzla Kalonji - Covid19Tydal Kamau - Carry OnIba Mahr - Stay PositiveJo Mersa Marley - Nothing's Gonna Harm youChezideck - Deliver MeRichie Spice - Rasta TeachingsMortimer - Road To TrodGlen Washington - Always In LoveIba Mahr - WorkingBuju Banton - Ganja ManJessy Royal - Natty PabloDernier intervenant pour ce soir : Micky San du Ruff & Kultcha Sound, décidé à vous faire danser chez vous ce soir via un mix confiné spécial bran nu dancehall : poussez les meubles !!!1.LILA IKE - SPY2.JAZ ELISE - FOR YOU (1.40)3.BUJU BANTON FEAT TORY LANEZ - TRUST REMIX (2.41)4.SHENSEEA - BAD HABIT (BAD HABIT RIDDIM) (4.11)5.VYBZ KARTEL - THICKIANA (BAD HABIT RIDDIM)6.KALASH GAL - YU BODY HOT (BAD HABIT RIDDIM)7.BUGLE FT BOUNTY KILLER GHETTO LIFE (5.27)8.D MAJOR MY MONEY (6.9)9.JAHVILLANI - NUH RATE DEM (G6IXX RIDDIM) (6.50)10.VYBZ KARTEL - ANY WEATHER (G6IXX RIDDIM)11.GOVANA - UP FRONT (AIR CRAFT RIDDIM) (8.53)12.JAHMIEL - MONEY MONEY (AIR CRAFT RIDDIM)13.CHRIS MARTIN - BIG BIG (AIR CRAFT RIDDIM)14.SHENSEEA - TRICK A TREAT (AIR CRAFT RIDDIM)15.CHRONIC LAW - KILL DEM (Twizted Metal Riddim) (11.50)16.FLAMZ - TOP SPEED (Twizted Metal Riddim)17. MAVADO - FLAMMABLE (FLAMMABLE RIDDIM) (14.05)18. GOVANA - TITAN (FLAMMABLE RIDDIM)19. JAHMIEL - Can't Play Hypocrite (FLAMMABLE RIDDIM)20. JAHMIEL - SHEPHERD (SOUL SURVIVOR RIDDIM) (16.29)21. STAR CAPTYN - WEED STOP (SOUL SURVIVOR RIDDIM)