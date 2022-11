2022 06 17 - Daweed (News Nu Roots & Stepper) - Puppa Gassna (Hooliganz Radio Show 33)

1 - Selecta Daweed (June 2022 - News) : Les dernières nouveautés reçues et selectées par Daweed...



Playlist :



YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

Dean Fraser & Ernie Ranglin - Unknown Melody

Lion Messager - Artiste

ROOTS AND CULTURE - Artikal Band & Addis Pablo

Shaggy - That's Life

Samora, La Tifa - Reggae I'm in Love

Zion Head - Les gens changent feat. Daddy Mory

Samora ft Jah Mason - Let Them Go

Stick Figure feat. Slightly Stoopid - Way of Life

Stick Figure - Stick Figure - Way of Life (feat. Slightly Stoopid) INSTRUMENTAL 2 - Hooliganz Radio Show #33 : Playlist :



MADI SIMMONS « freestyle »

MADI SIMMONS « time warp »



ASAP riddim de irie ites

QUEEN OMEGA « thunderstorm »

ANTHONY.B « raggamuffin »

GIDDIMANI & SPECTACULAR « asap »

BROTHER CULTURE « build up a house »

NUTTEA ft BEENIEMAN & KINGKONG « dangerous »



BILLIE JEAN RIDDIM

SIZZLA « police oppression »

SPECTACULAR « born in the ghetto »

LUTAN FYAH « i burn police »

MARK WONDER « people need security »

DADDY RINGS « ganja pipe »

AMAUL & ANTHONY B « mixed feelings »



CERTFIED CHEMESTRY RIDDIM par Livan muzik

ASBOM « out of my way »

BAJAN MAFIA « should we »

DUTTYWAIN & RED EMPRESS « strong woman »

D.SELAH « dingolay »

EXALATE LIVAN « Festival »

FRANSSWAA « blessingz »

FYAH PRINCE « ghetto rise »

GOLD TAFARI « nah give up »

IRENE CHANDA « believe »

JAHJAHYUTE DI FIYAHYUTE « bumpa roll »

JAH MAVERICK « lion step »

MATTHIAS JULIUS « mafaro tchete »

MILLIE NGWALANGWALA « no formula »

MUMMA I « African king »

PAPAMA « love all the time »

-Fabuloustic RSY « certified love »

SLICK « queen »

SOUND RANGER « love in the air »

MISS UNDEFYND « no aproval »

EXALATE LIVAN PRESENTING THE RIDDIM



Evidence music & musical impact

CHEZIDEK « ganja party »

KOSSITY « lies everyday »



NO BAPTISM riddim, prod wooligan

THE KENYANS « no baptism »

WAYNE LYRICS « world leaders »

JIGSY KING « hold it »

ARCHIE WONDER « jah we need you »

ZANADU « care about you »

BUSHTEA « love takes time »

PHILIP FRAZER « cant run »

SILKY SMOOTH « right now »



SPRAGGY « world is changing » 3 - Selecta Daweed (June 2022 - News) : Playlist :



Lion Messager - I remember

LIDIOP - Senegal - single

Ras Kalif - Afreeka mon paradis

Ras Kalif - Kanou feat Bushman

Clinton Fearon - New Chapter

Clinton Fearon - Unbeatable Dub

- 13 Slave Trade

WWD meets NESJO - Moon

WWD meets NESJO - Mama

Nadia McAnuff & The Ligerians - Waiting Room

- The Fire From Africa Les dernières nouveautés reçues et selectées par Daweed...YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBESDean Fraser & Ernie Ranglin - Unknown MelodyLion Messager - ArtisteROOTS AND CULTURE - Artikal Band & Addis PabloShaggy - That's LifeSamora, La Tifa - Reggae I'm in LoveZion Head - Les gens changent feat. Daddy MorySamora ft Jah Mason - Let Them GoStick Figure feat. Slightly Stoopid - Way of LifeStick Figure - Stick Figure - Way of Life (feat. Slightly Stoopid) INSTRUMENTALMADI SIMMONS « freestyle »MADI SIMMONS « time warp »ASAP riddim de irie itesQUEEN OMEGA « thunderstorm »ANTHONY.B « raggamuffin »GIDDIMANI & SPECTACULAR « asap »BROTHER CULTURE « build up a house »NUTTEA ft BEENIEMAN & KINGKONG « dangerous »BILLIE JEAN RIDDIMSIZZLA « police oppression »SPECTACULAR « born in the ghetto »LUTAN FYAH « i burn police »MARK WONDER « people need security »DADDY RINGS « ganja pipe »AMAUL & ANTHONY B « mixed feelings »CERTFIED CHEMESTRY RIDDIM par Livan muzikASBOM « out of my way »BAJAN MAFIA « should we »DUTTYWAIN & RED EMPRESS « strong woman »D.SELAH « dingolay »EXALATE LIVAN « Festival »FRANSSWAA « blessingz »FYAH PRINCE « ghetto rise »GOLD TAFARI « nah give up »IRENE CHANDA « believe »JAHJAHYUTE DI FIYAHYUTE « bumpa roll »JAH MAVERICK « lion step »MATTHIAS JULIUS « mafaro tchete »MILLIE NGWALANGWALA « no formula »MUMMA I « African king »PAPAMA « love all the time »-Fabuloustic RSY « certified love »SLICK « queen »SOUND RANGER « love in the air »MISS UNDEFYND « no aproval »EXALATE LIVAN PRESENTING THE RIDDIMEvidence music & musical impactCHEZIDEK « ganja party »KOSSITY « lies everyday »NO BAPTISM riddim, prod wooliganTHE KENYANS « no baptism »WAYNE LYRICS « world leaders »JIGSY KING « hold it »ARCHIE WONDER « jah we need you »ZANADU « care about you »BUSHTEA « love takes time »PHILIP FRAZER « cant run »SILKY SMOOTH « right now »SPRAGGY « world is changing »Lion Messager - I rememberLIDIOP - Senegal - singleRas Kalif - Afreeka mon paradisRas Kalif - Kanou feat BushmanClinton Fearon - New ChapterClinton Fearon - Unbeatable Dub- 13 Slave TradeWWD meets NESJO - MoonWWD meets NESJO - MamaNadia McAnuff & The Ligerians - Waiting Room- The Fire From Africa