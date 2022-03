2021 12 10 Daweed - Tribute To Robbie Shakespear + Nu Roots - Puppa Gassna (The Hooliganz Radio Show)

Triste nouvelle ce soir avec la disparition le 8 décembre dernier du mythique bassiste Robbie Shakespeare.Un 1er hommage s'imposait pour commencer cette émission, le voici.



PART 1 (40 mn. 02 s.) : Selecta Daweed - Tribute to Robbie



Thank you for all Robbie, R.I.P.



Playlist :



Isiah Mentor - Cultural Vibes Show

Black Uhuru - Sponji Reggae - Red Album - 1981 RE - A2

Black Uhuru - Carbine - Red Album - 1981 RE - B4

Black Uhuru - Sistren - Red Album - 1981 RE - A3

Black Uhuru - Shine Eye Gal - Taxi/Iroko RE 12" - B

Serge Gainsbourg - Aux Armes Etc. - Philips 7" - A

Serge Gainsbourg ft. Big Youth- Aux Armes - Philips 7" - A

Serge Gainsbourg - Aux Armes Etc. Dub - Philips 7" - B

Monty Alexander, Ernest Rangling & Sly & Robbie - Live : Tubby



PART 2 (1 h. 30 mn. 07 s.) : Selecta Daweed - Nu Roots



Retour sur le programme prévu initialement avec les nouveautés Nu Roots du mois de décembre 2021...



Playlist :



Tessellated - I Learnt Some Jazz Today

Bulby York - Guerilla Warfare - Heartcrafted Album

Bulby York - Sray Home Tonight - Heartcrafted Album

Bazbaz & Manudigital - Dernière danse

Khalia & Dre Island - Wild Fire

Tessellated - Tropics

Fiah Prince - Burning Hot

Stranjah Miller - Ruffa Than Dem

JADAWEE I - VIVRE ENSEMBLE

Yoskel - Plus D'amour Moins de Zemmour - WAV

Stevie Culture · Mista Savona - Solutions (We Can Do It)

L.A.B - Mr Reggae

Autarchii - Escaping By The Night

Sanchez & Sly & Robbie & Firehouse - Why Do Birds Dub



PART 3 (1 h. 29 mn. 17 s.) : Puppa Gassna - The Hooliganz Radio Show



Comme chaque second vendredi du mois on retrouvait Puppa Gassna pour une nouvelle saison "Hooliganz Radio Show" 100% consacrée aux artistes indépendants, Worldwide !!!



Playlist :



INTRO feat RSEENAL,AKUEN,IYAH GIFT,Naja Naja et Deewaii

THE MANOR « Ska Dub » - the manor

ANSEL COLLINS feat GILLIAN JACK & THE MANOR « spread love »

ANSEL COLLINS & MADI SIMMONS « upfullness »

BROTHER CULTURE & SAMORA « back home »

MICA SHEMAIAH « original dread »

EMIZ « soro »

EMIZ « oluwa »

VOICEMAIL « wood and water » - eight’o’eight delavega

DANITSA « say some »

LEXKISS THE PARTY ANIMAL « waist »

LEXKISS INTERLUDE

LEXKISS THE PARTY ANIMAL « Kauna »

LEXKISS SPEAKS TO France

VINSHI « raving pull up »

JAHJAHYUTE « outta di slum »

KENJI TROOPA « john snow »

JAH MAADNESS « free like a bird »

LEXKISS « meant to be » - animal production

LEXKISS « one five nine »

PRO YT « nah fear »

QUEEN TIFFANY « keep it »

DON SLEEK « Africa unity »

DON SLEEK / DAP EMPIRE « money season »

MILLIE NGWALANGWALA « cannabis »

MILLIE NGWALANGWALA « love u rastaman »

EESSAH « live life »

DANITSA : « ready now »

DANITSA « let go » - evidence music

NAJA NAJA « understand »

DEMOLITION MAN feat KRAK IN DUB « slow motion »

JAHJAHYUTE : « Alien »

MIKEY GENERAL & TRINITY « only in danger » - zion high music

LUCIANO « dont get caught » - zion high music

STRANJAH MILLER « sound fi kill » - zion high music

ADDIS PABLO « bright star » - zion high music