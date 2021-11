2021 11 12 - Daweed (Nu Roots), Puppa Gassna (The Hooliganz Radio Show), Daweed (Nu Roots Outro)

On avait beaucoup de nouveautés à vous jouer ce soir-là, 100% façon Nu Roots, alors que du côté du Hooliganz Radio Show en compagnie de Puppa Gassna, on avait, entre autre, préparé un interview exclusif de Jah Jah Youth Di Fiyah Youth qui a été condamné à purger une peine de 372 mois de prison en Jamaïque cette année...

Pour l'occasion, 2 CDs à gagner en répondant à la question "Quand a été joué Jah Jah Youth Di Fiyah Youth pour la première fois sur Cultural Vibes ?" et en envoyant votre réponse par mail via la case "Contact" du site ; tirage au sors parmis les bonnes réponses le 8 décembre prochain en direct dans The Hooliganz Radio Show !!!

Plus que jamais, jah Jah Youth Di Fiyah Youth a besoin de soutient, vous pouvez lui montrer le votre en lui écrivant directement à cette adresse :



DELROY LUNAN

1, Whitechurch street

Spanish Town

JAMAICA



Nuff Thanks & Respect to Ajap Decap for the help,

Nuff Strength & Love to Jah Jah Youth Di Fiyah Youth, Full Support !!!



PART 1 (1 h. 12 mn. 29 s.) : Selecta Daweed



100% Nu Roots by Selecta Daweed



Playlist :



Yellam - Cultural Vibes Show

Marcus Gad meets Tamal - Young One

Meta & The Cornerstone - Trespass (ft. Skankin'Monks)

Meta & The Cornerstone - Free (ft. Mirna)

Nadia McAnuff & The Liberians - Lock Down

Bobby Hustle & Asha D - Wrapped Around Your Finger

Medisun - Mek It Rock

Rockers Far East ft. Yoshii, Itak Shaggy Tojo, Ras Kanto & Heida - Dem A Lie

Dubinator ft. Seanie T - Police In Helicopter ( Rob Smith aka RSD Remix)

Dubinator ft. Seanie T - Police In Helicopter Dub ( Rob Smith aka RSD Remix)

Dubinator ft. Seanie T - Police In Helicopter

Charly B ft. Mandinka - Universal Language

Bobby Hustle & Asha D - Leave Me Alone

Lee Fry - Saman'ya Gondala

Gaudi ft. Steel Pulse - Cry Dubber

Nesbeth - Life Over Everything

Changez Riddim - Mr Easy - Wish You Were Here

Changez Riddim - Webstah - Changez

Changez Riddim - Tishaha - Tackle Me



PART 2 (1 h. 30 mn. 07 s.) : Puppa Gassna - The Hooliganz Radio Show



Comme chaque second vendredi du mois on retrouvait Puppa Gassna pour une nouvelle saison "Hooliganz Radio Show" 100% consacrée aux artistes indépendants, Worldwide !!!



Playlist :



RASHANI ACAPELA

HOOLIGANZ INTRO feat DEEWAII ,OSIRIS,CORRIDOR,MILIE NGWALANGWALA,BLACKOUT JA,MEHDIMAN & NAJANAJA

MADI SIMMONS “freestyle season 4”

ANDREW SLOLEY & SLINGTING “mi love it” prod shining stars uk

ANDREW SLOLEY “once upon a time”

WINSTON REEDY “love inna bundle”

ROBERT EMMANUEl “unconditional”

CANDY SILK: “love is so amazing”

SIDNEY PRINCE “life is greater”

GLEN SLOLEY “walk like an angel”

DANY SPRANG & ASTON ESSON “winner”

CHUKKY BANTON & SMOOCHY LOU “show off and go”

LUCIANO & GREENSYSTEM « music »

KEN BOOTHE & GREEN SYSTEM “Resist”

PUPPA YAHRNO “caliroots”

JAHJAHYUTE : « 372 »

JAHJAHYUTE « prison walls »

JAHJAHYUTE “pain”

JAHJAHYUTE BEHIND BARS SPEECH

MILLIE NGWALANGWALA “ghetto people”

MEHDIMAN « quarantine time »

MEHDIMAN « for the better »

ANTHONY B & MAX ROMEO « public enemy »

INEZI « proverbs »

OBAJAH « love is all i bring »

BUNNY GENERAL & IRON DUBBZ “love reggae music”

BUSY SIGNAL & EMIZ “jaye pro”

GAGE & GOLDUP MUSIC “deeper”

CORRIDOR « billets verts »

NB GANG & CORRIDOR “mathafuckkkk”

AMOROS BENIN & FEED PAPPY “another level”

OSIRIS MC « le mic est mon épée »



PART 3 (20 mn. 35 s.) : Selecta Daweed



100% Nu Roots Part 2 by Selecta Daweed



Playlist :



Charly B ft. Pressure Busspipe - Guide My Step

Royal Blu ft. The Autos - Dancehall Session

Bobby Hustle & Asha D - The Right Place

Charly B ft. Skara Mucci - In The Club

Charly B ft. Zippo - Run The Place

Zac Jones ft. Jesse Royal - Weed Song