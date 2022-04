2022 03 11 - Daweed (News 1) - Puppa Gassna (The Hooliganz Radio Show) - Daweed (News 2)

PART 1 (45 mn. 18 s.) : Selecta Daweed (News Part 1)



Les dernières nouveautés reçues, selectées par Daweed...



Playlist :



YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

ROM.J - CHANT DOWN BABYLON

JAH NOOL - LA PEUR D'UN CHAOS

Never leave me alone - Asha D feat Queen Omega

M SYLA - OIL TERRORISTS

ILEMENTS - SELASSIE I WARRIORS

JIM ROCH - YOUTHMAN

Ras Sparrow - Glory of Tartaria Dub

Jah Mason - Youths Of The Future - Street Rockaz Family & Zion High Music

AjahFyah - Warning - Street Rockaz Family & Zion High Music

Stranjah Miller - Ruffa Than Dem - Street Rockaz & Zion High Music

AUSTIN JAMES - HIGH GRADE

SHAWN KALIEBA - ALWAYS LOVE SELASSIE I

WAKE THE TOWN INSTRUMENTAL



PART 2 (1 h. 33 mn. 52 s.) : Puppa Gassna - The Hooliganz Radio Show



30th Worldwide Independant Musical Trip by Puppa Gassna !



Playlist :



INTRO

MADI SIMMONS « the right time »



prod « shining stars » :

SESE « Reggae reggae »

ANDREW SLOLEY « Africa is calling »

CHUCKY BANTON & EL MONEY« ghetto dreamz »

SYDNEY PRINCE « my journey »

GENERAL LEVY/YUNG RULER/CHUCKY BANTON « dont stop pray »

CHUCKY BANTON & SUPER 4 : « wrong road »



« KAIA RIDDIM » produit par Little Rock :

JAHSUN « no good war »

SOOM T : « bless me »

LOIHINIE : « money and pain »

NATTY JEAN « ready ready »

AUDE « stay back »

SKARRA MUCCI « strictly reggae music »

FAB « why cant we understand » kaia riddim encore

MANJUL « kaia dub »



BLACKOUT JA (ft rafeelya) « love version » produit par clando diai & dancehall hooliganz

BROTHER CULTURE feat KRISTINA KALNAPENK & DERRICK SOUND « total eclipse »



« REGGAE & BLUES RIDDIM » produit par EXALATE LIVAN

SLICK « culture reality »

FRANSWAA « hustle »

UNDEFYND « my special other »

KING SLIM « as i am »

LYRICAL ft RUDDIE INIE & BROTHER BEN « mount zion »

CRAZY P DAP « hold on »

MILLIE NGWALANGWALA « never noticed »

BAJAN MAFIA : « Jah goodness »

EXALATE LIVAN « my story »

EXALATE LIVAN SPEAKS TO FRENCH AUDIENCE

DUTTY WAYNE « louder »



JAHJAHYUTE DI FIYAHYUTE « trendsetter » (pre release tiré du ep « vision »)

JAHJAHYUTE « thief »

DON G « one more time »



« CORNERSHOP » riddim de Josh mosh :

BLAKK ANUBIS « love di vibe »

HISTORYMAN « Queen »

JAH FENIXXX : « tahanx and praise »

JAHMEAKE MA-TOTH « daylight »

MEHDIMAN « destiny »

YAADMOBB « Ganja party »



NAJA NAJA ft KING TOPPA : « high grade » produit par TOPPA de IRIE ITES BERLIN !

MEHDIMAN « good strong herb »



PART 1 (41 mn. 14 s.) : Selecta Daweed (News Part 2)



Les dernières nouveautés reçues, selectées par Daweed...



Playlist :



Ras Sparrow - Waves Over Yonaguni Dub

Alovera - Crime&Violence

TWAN TEE - HOLD ON TO WHAT YOU'VE GOT

K TEE - SWING LOCS

MAX LIVIO - ENFANTS DU VERSEAU

Tomawok - S.O.S.

Jorise Jojoba - C'est le pied

LITTLE DANY - BAD BWOY STYLEE-PUNANYRIDDIM BY FIRESTONErecord2022

Tomawok - Ce soir Y a soundclash

Lilly Melody - Sound dead now