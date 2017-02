20 janvier 2017 - Happy EarthStrong Shabba / Speciale Harmony House Part 2 by Daweed / LOKAL CONNECTION n°12 by LN Selecta & Vybrate & Special Guest ADA DAWCHY / Outro by Daweed

PART 1 (22 mn. 10 s.) : Happy EarthStrong SHABBA !!!







On célébrait ce 17 janvier 2017 les 51 ans de Shabba Ranks...



HAPPY EARTHSTRONG TO THE LEGEND SHABBA !!!





Playlist :





YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

Shabba Ranks - Heart of a lion

Shabba Ranks - Respect

Shabba Ranks - Respect Dub - Murderer Riddim - Shang Muzik 7Inch

Shabba Ranks - So Jah Say - Satta A Massagana Riddim - Brick Wall 7Inch - 1997

Shabba - War









PART 2 (41 mn. 16 s.) : Spéciale HARMONY HOUSE Label (Part2)







2nde émission (cf émission du 13 janvier 2017) consacrée au label Harmony House de Beres Hammond, label qu'il crée dans le milieu des années 80 mais qui va s'avérer particulièrement productif dans la seconde moitiée des années 90, période sur laquelle on s'attardait plus particulièrement dans cette spéciale...



HARMONY HOUSE VIBES !!!





Playlist :





Jah Cure - Western Region - Go Round Dem Riddim - Harmony House 7inch - 2001

Sizzla - Go Round Dem - Go Round Dem Riddim - Harmony House 7inch - 1998

Go Round Dem Riddim - Harmony House 7inch - 1998

Jah Cure - Hanging Slowly - Harmony House 7inch - 1999

Jah Cure - Hanging Slowly Dub - Harmony House 7inch - 1999

Jah Cure - Zion Await - Harmony House 7inch - 2000

Yogie & Determine - No One Cares - Harmony House 7inch - 1995

Jah Cure & Sizzla - King In This Jungle - Harmony House 7inch - 1997

Jah Cure & Sizzla - King In This Jungle Dub - Harmony House 7inch - 1997

Jimmy Riley - Let's Work it Out - Billie Jean Riddim - Harmony House 7inch - 2001

A.J. Brown - Are You With Me - Harmony House 7inch - 2001

A.J. Brown - Are You With Me Dub - Billie Jean Riddim - Harmony House 7inch - 2001









PART 3 (58 mn. 04 s.) : Lokal Connexion Session (Set 12) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)







12ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier... Spéciale Reggae Retro ce soir !



Mix Session by LN & Vybrate : RETRO !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled









PART 4 (21 mn. 57 s.) : Lokal Connexion Session (Set 12) alongside LN Selecta & MC Vybrate & Special Guest ADA DAWCHY (Interview & Freestyle)





Comme à chaque Lokal Connexion, l'heure de l'invité du mois, à savoir ce soir ADA DAWCHY...



ADA DAWCHY LIVE ( Freestyle start @ 4 mn. 15 s. )!!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 5 (31 mn. 38 s.) : Outro by Daweed - MY ENNEMIES Riddim Pre Release + SHABBA Tribute







On finissait l'émission avec le Pre Release de la série "My Ennemys Riddim" à sortir le 3 fevrier prochain en vinyl et digital sur le label avignonais Conquering Sound, avant de souhaiter une dernière fois Joyeux Anniversaire à la légende Shabba Ranks !!!





Playlist :





01.Spectacular - Jah Rise

02.Sir Jean - Together We Stronger (1)

03.LutanFyah - Modern Day Traitors

04.Djanta - Steppin' In

05.LMK - Some A Dem (Slow Down)

06.Lion D - Deh Yah

07.Conquering Records - My Enemies Riddim

Busta Rhymes - Clear The Air (ft. Akon & Shabba Ranks)

Yellow Man Ft. Ninja Man, Bounty Killer, Shabba Ranks & More - Champion - July 2013

Shabba Ranks - Gi Dem Di Shabba - (Martial Arts Riddim)

Shabba Ranks - Give Dem Di Rudie Rmx - Blank 7Inch