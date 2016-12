21 octobre 2016 - Speciale CALI P (Interview par Ron + Selections) / LOKAL CONNECTION by LN Selecta & Vybrate & Special Guest NJOY / Outro by Daweed

PART 1 (1 h. 26 mn. 38 s.) : Spéciale CALI P (Interview par Ron "Togeda" + Selections par Daweed)







Cette semaine sortait le tout nouvel album de Cali P, l'album "I Toughts" ; l'occasion pour nous de vous diffuser l'interview de Cali P que Ron (Togeda Ina Di Gideon) avait réalisé le 25 juin dernier en Martinique lors du passage de Cali P sur l'île. L'interview devait originalement être diffusée sur Martinique 1ère, mais ne le fut finalement pas, c'est donc en exclusivité sur Cultural Vibes que vous pouvez finalement la découvrir ici !



WISE WORDS FROM CALI P + SELECTIONS, CHECK IT OUT !!!





Playlist :





CALI P - INTERVIEW PAR RON Part 1

CALI P - INTERVIEW PAR RON Part 2

CALI P - INTERVIEW PAR RON Part 3

CALI P - INTERVIEW PAR RON Part 4

CALI P - INTERVIEW PAR RON Part 5

PART 2 (1 h. 03 mn. 41 s.) : Lokal Connexion Session (Set 10) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)





10ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier, sans oublier l'invité "Live" de la semaine, à savoir ce soir le rappeur NJOY...



Mix Session by LN & Vybrate : VIIIBES !!!





Playlist :





PART 3 (32 mn. 52 s.) : Lokal Connexion Session (Set 10) alongside LN Selecta & MC Vybrate & Special Guest NJOY (Interview & Freestyle)







Comme à chaque Lokal Connexion, après le mix, c'est l'heure de l'invité du mois, à savoir ce soir le rappeur NJOY, à découvrir ici !



NJOY : INTERVIEW & MAAD FREESTYLE ( Freestyle start @ 15 mn. 22 s. )!!!





Playlist :





PART 4 : Outro by Daweed







Pour finir une petite sélection des dernières nouveautés reçues sur Cultural Vibes, façon Nu Roots !





Playlist :





