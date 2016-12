15 juillet 2016 - State of Emergency (Dedicated to all Nice City Victims) / LOKAL CONNECTION by LN Selecta & Vybrate / Stop The War

PART 1 (38 mn. 11 s.) : State of Emergency (Dedicated to all Nice City Victims and All WorldWide Terrorist Attacks Victims) by Daweed







15 juillet 2016 : le monde entier est sous le choc après l'attentat de Nice, nous compris ! Alors que notre président annonçait le prolongement de l'état d'urgence et l'intensification des bombardements en Syrie, on préférait rendre respectueusement hommage dans le calme aux victimes, en Musique, de façon Consciente et Positive ! On dédicace cette émissions à toutes les victimes et les familles de victime des attentats de Nice et de partout ailleur dans le monde.



STATE OF EMERGENCY (WHAT ABOUT STOPING THE WAR ?) !!!





Playlist :





Gregory Isaacs - Night Nurse

IEIAZEL - CULTURAL VIBES SPECIAL

Qshan Deya' - STATE OF EMERGENCY

Richie Spice - Its Gonna Be More Terrible

Luciano - Terrorist Attack

From Paris With Love - French Reggae United (Prod by Young Dreadz)

SinÈad O'Connor - War

Gappy Ranks - PICTURE ON THE WALL







PART 2 (1 h. 22 mn. 30 s.) : Lokal Connexion Session (Set 09) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)





9ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier !!! Exceptionnellement, pr cause de vacances, pas d'invité ce soir.

Mix Session by LN & Vybrate : NIIICE !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled









PART 3 (1 h. 54 mn. 39 s.) : News & Actu (Stop the war) by Daweed







Entre nouveautés et sons d'actualité, on finissait l'émission toujours en hommage aux victimes de l'attentat de Nice et des attentats qui raisonnent aux quatre coins du Monde...





Playlist :





Dubamine - Nicodemus (Ft Blackout JA)

Beres Hammond/Zap Pow - Last War

Solaion - Un monde de fou

Chronixx - Do Right

Pressure - Africa

Torch - Step by Step

Loyal Flames - Believe in Yourself

Riwan - The Best Is Coming

Tony Curtis - All Because of You

Turbulence - Ever Load

Cocoa Tea - Dem Start The War Again

Louie Culture - WEAPONS OF WAR -LOUIE CULTURE (RAW0

Teacha D - 7 War Big Business

KABAKA PYRAMID - GLOBAL WARNING

Never Study War Riddim - Rise Over - Damas

HAWKEYE FT COONADOOR - NEVER STUDY WAR

Live Wyya - War Gainst Lucifer

QUEEN IFRICA - CORRUPT SYSTEM

LUTAN FYAH - CRAZY WORLD

Gappy Ranks - RED BLOOD

Tuggy Tuggy - Love is Better than War

EXCO LEVI - 05 NO MORE WAR

Queen Omega - Media's Corruption

AMLAK REDSQ - WORLD OF CORRUPTION [MASTER].mp3

CHRONIXX & WALSHY FIRE - START A FIRE MIXTAPE

Kery James - Racailles Clip Officiel

Sizzla - Naw Sheild Corruption

Arabian Nights Riddim (Instrumental)

Million Stylez - Ya Habibti (explicit)

Ward 21 ft. Million Stylez - Wah Dem Wah (explicit)

Arabian Nights Riddim (Instrumental)

Ras Attitude - Serious War

FIYAH BINGHI - CRAZY WORLD[Half A Bread Riddim] Bassline Rock Music ® Inc ©

Infinite Recordz feat. Vybz Kartel - 01 - Emergency Remix

Infinite Recordz feat. Myckee 3000 - 02 - Parles Pas Remix

Infinite Recordz - 03 - Emergency Remixes Riddim Version (Instrumental)