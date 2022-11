2022 10 14 - Daweed (News) - Puppa Gassna (Hooliganz Radio Show 34)

1 - Selecta Daweed (56 mn. 14 s.) - Sept./Oct. 2022 News : Les dernières nouveautés reçues et selectées par Daweed...



Playlist :



YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

Israel Starr - Sound Art Riddim

01 Akae Beka - Yad

02 Marcus Gad - Recall the Fullness

03 Lutan Fyah - Talk Talk Talk

04 Zion I Kings - Yad On Digital Ancient Dub

Israel Starr - Future Navigator with Reality Chant

Yoha - 02 - Natural Woman

Yoha - 08 - Without knowing where i go

Thanks and Praises - Asha D & Artikal Band

04 Yann Loisel - Brainwash feat. Lengualerta

Kabaka Pyramid, Black.AM.I - Mary Jane

DJ Absurd - Ruddie Can Boogie

2 - Hooliganz Radio Show #34 (1 h. 29 mn. 01 s.) : Playlist :



HOOLIGANZ INTRO feat GRANTIE ASHER,DON SLEEK,MILLIE NGWALANGWALA

BRAD TURNER & THE MANOR « Lucky Horseshoe Dub »

SPRAGGY « seek jah love »

MADI SIMMONS « im still here »

STINGING RAY & ROOTS RADICS « Jailhouse skanking »



PRODS ABENDIGO :

BENIAM WILLING « jah roots »

SISTER RASHEDA « crowning of the century »

PRINCE ALLA « Ghetto hell »



TONY CURTIS & JIGSY KING « Bionic » prod DERRICK SOUND

NAJA NAJA & GENERAL PECOS « city locker »

MEHDIMAN & GENERAL PECOS « cyant cool »

DADDY YOD / TOMAWOK / LILLY MELODY « soundclash »

LILLY MELODY « sound dead now »



PRODS GOLD UP :

AIDONIA « race car »

SHATTAWALE « manequin »

ELEPHANTMAN « touch yuh head »

ELEPHANTMAN & MONSTERBOSS « pie pie »

SHATTAWALE & MEDIKAL « be afraid remixxx »



JAHJAHYUTE DI FIYAHYUTE feat ITAL QUEEN « dancerz »

GENERAL HUGE feat SKINNY O.G / APEX ZERO & JACKSON TURNER «here we go again»

GENERAL HUGE ft PERFECT GIDDIMANI & TOMAWOK « come again »

MARCIA GRIFFITHS, FREDDIE Mc GREGOR & HOPETON LINDO « dont do it »

3 - Selecta Daweed (44 mn. 48 s.) - Sept./Oct. 2022 News) : Playlist :



Kabaka Pyramid, Peter Tosh - Mystik Man

Norris Man X Littlerock Sound - Dem Haffi Runaway - 2022

Manjul X Littlerock Sound - Dem Haffi Dub Away - 2022

Yoha - 07 - The wind of change

Kabaka Pyramid, Stephen Marley, Protoje, Jesse Royal - The Kalling

Mike Brooks - 06 Just The Hype

Warrior King - Skank

Smoke and Mirrors Sound System - Fade Away

Kabaka Pyramid, Buju Banton - Faded Away

Merciless - War Dem a War

