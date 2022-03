2022 01 21 Daweed (Nu Roots) - Puppa Gassna (The Hooliganz Radio Show) - Daweed (Nu DH)

1ère émission de l'année 2022, en commençant / finissant avec les 1ères sorties de l'année pour vous souhaiter nos meilleurs voeux, avec au milieu le 1er Hooliganz Radio Show de 2022 !



PART 1 (1 h. 06 mn. 01 s.) : Selecta Daweed - News Nu Roots



Strictement Nu Roots (late 2021 / early 2022) !



Playlist :



Isiah Mentor - Cultural Vibes Special

Dactah Chando - Justicia Dub

Juicy's Empire Featuring : Guive - C’est une tueuse

Autarchii - Freedom In Africa

Natty Jean - Ready ready

Soom T - Bless me

Skarra Mucci - Strictly Reggae

Aude - Stay back

Michele Mole - Money And Pain

Fab - Why Don't We Understand

Jah Sun - No good war, no bad peace

Littlerock Sound/Fab - Kaïa riddim version

Manjul - Kaïa Dub by Manjul

Juicy's Empire Featuring : Lutan Fyah - Watch the signs

Juicy's Empire Featuring : Tomawok - De Paris à Kingston

Bhy2r - STOP - au pass sanitaire -

NYLE BANKS - KUSH GRANDADDY

Juicy's Empire Featuring : Anthony B et Tiwoni - Strong like a lion

Juicy's Empire Featuring : Perfect Giddimani - Bad boy loving



PART 2 (1 h. 21 mn. 31 s.) : Puppa Gassna - The Hooliganz Radio Show



La 1ère de l'année en compagnie de Puppa Gassna, 28th Worldwide Independant Musical Trip !



Playlist :



INTRO ft NAJANAJA/MADI SIMMONS/ AKUEN

TRIBUTE TO ROBBIE « dub the governement » & « pussy cat ska »

BRAD TURNER & the MANOr « Bring a little love »

GEORGE PALMER feat LION.D & IRIE ITES « come we just a come »

PUPPA YAHRNO « wheel up »



RIDDIM « doctors order » de prince Riser :

GEORGE PALMER « tonight »

CODIAC « bless me »

JAH NICENESS & RAGGA ZEE « dreaming »

JAH MEAKE MA-TOTH « trying »

KING STANLEY « so long »

MADI SIMMONS « each and every day »

SAMMY GOLD « tenament yard »

SATTADAY « fail you »



NADIA MAC ANUFF & THE LIGERIANS « Lockdown »

MANAKY « wont let myself down »

LONE ARK & 18th PARALLEL « Defend » - FRUITS RECORDS

FAYGO « not alone »

FAYGO « never forget your roots »

GEORGE PALMER & SOLO BANTON « working man » - irie ites

BOUNTY KILLER / JULIAN MARLEY / BUGLE « time is of essence » - album TOXICITY de Bugle - evidence music

STRANJAH MILLER « About » - STREET ROCKAZ

EESAH & EIGHT O EIGHT DELAVEGA : « Jamaica » - 808 delavega

DANITSA & EMIZ « ova »

PERFECT GIDDIMANI « Ganja machine »



RIDDIM « Plant a SEED » produit par DAILYITES

MYKAL DAILEY « good vibes »

PHORIEN « joy »

OWEN KNIBBZ « leaders »

FYASHUAH « life »

CHUCK FENDA « soldier »

REUBEN INIE « slew dem »

MADI SIMMONS « plant the seed »



LAA LEE & GOLD UP « birdz » - goldup music !!!

BUGLE « Toxicity »

JAHJAHYUTE DI FIYAHYUTE & RAS SHINE « my baby »



PART 3 (1 h. 29 mn. 17 s.) : Selecta Daweed - Nu DanceHall



On finissait la session façon Dancehall made in 2022 !



Playlist :



Jahman - Fighter

Fyah Roiall - Radio

Runkus - Pen

Inezi - Refuse to Be You

Ikaya - Mi General

Tempa Lyrical - Wall A Pain (Raw)

VERSI - POPCAAN SUCK BACK YUH MADA

VERSI - NAW STEAM

P Skinna, Liondub - Tropics (Instrumental)

Busy Signal, P Skinna, Liondub - Tropics (Explicit)

Kes - Jolene

Kes - Jolene (Instrumental)

SLY & ROBBIE - FIRE