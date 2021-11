2021 11 05 - Daweed (Tribute to Ernest Wilson & Gyasie), Dj Davbe, TVZ, Mc Spiky, Roots Powa, Francky & more

Ce soir on rendait hommage à l'artiste tout juste disparu Ernest Wilson et au producteur Newyorkais Gyasie pour commencer avant de laisser la main à nos invités venus de Bezier et Fontcouverte à savoir : Dj Davbe, qui animait les sessions des studios Longueur D'Onde sur Cultural Vibes il y a quelques années, accompagné du jeune talent rappeur TVZ ainsi que de Mc Spiky, Francky et Hugo "Roots Powa". Comme la semaine dernière, la soirée évoluait vite en freestyle alternant Interviews des artistes présents, mix de Dj Davbe et Freestyle de TVZ, Mc Spiky, Francky et Roots Powa... Merci à Driss de St Pons de Thomière qui a créé les connections et rendu cette émission possible.



PART 1 (36 mn. 53 s.) : Selecta Daweed



Tribute to Ernest Wilson part 1



Playlist :



Yellam - Galong - Cultural Vibes Dubplate

Ernest Wilson - Undying Love

The Clarendonians - Tables Gonna Turn

Ernest Wilson - Money Worries

Ernest Wilson - If I Were A Carpenter

Ernest "Shark" Wilson - Make It Reggae



PART 2 (16 mn. 16 s.) : Selecta Daweed



Tribute to Gyasie part 2 : 90s Ragga Hip Hop !



Playlist :



Mad Lion - 411

Mad Lion - Real Lover

Mad Lion - Fluffy

Super C - Bad Boy (Hip Hop Remix)



PART 3 (18 mn. 04 s.) : TVZ



Présentation du jeune rappeur TVZ avec interview par Daweed, Mc Spiky et Francky et Freestyle



Playlist :



Non disponible / Not availabled



PART 4 (58 mn. 45 s.) : Mc Spiky



Freestyle de Mc Spiky backé par DJ Davbe (avec les interventions de Roots Powa et Francky) puis interview par Daweed et Francky



Playlist :



Non disponible / Not availabled



Part 5 (31 mn. 29 s.) : DJ Davbe



Le retour de DJ Davbe sur les ondes avec un mix 100% Dancehall



Playlist :



Non disponible / Not availabled



PART 6 (1 h. 10 mn. 00 s.) : DJ Davbe (Interview) & Freestyle alongside Mc Spiky, Roots Powa & Francky



Interview de Davbe par Mc Spiky avant de finir en alternance mix et freestyle



Playlist :



Non disponible / Not availabled