2022 04 01 - Selecta Daweed (Tribute to Tabby & The Mighty Diamonds - Speciale Ruff Cutt Label - Vivian Jones EarthStrong Celebration)

Pour cette émission, j'ai dû modifier la programmation au dernier moment afin de rendre hommage à Tabby Diamond, assassiné par balles devant chez lui en Jamaîque le 29 mars dernier. Le lendemain de l'émission, on apprenait la disparition de Bunny Diamonds, décédé le 1er avril au matin des suites d'une longue maladie, soit tout juste 3 jours après son partenaire de scène depuis 1969, et juste après la diffusion de cette hommage. Cette session originellement dédiée à Tabby Diamond l'est donc aussi à Bunny Diamond, ainsi qu'au dernier survivant du trio Judge Diamond, à leurs familles, proches et fans.

La seconde partie de l'émission était elle consacrée aux productions vinyles du label Ruff Cutt des années 1999 à 2001, avant de revenir en hommage aux Mighty Diamonds (Digital) puis de finir en célébrant l'anniversaire du jour à savoir celui de Vivian Jones !



PART 1 : (33 mn. 10 s.) : Selecta Daweed



Tribute to Tabby Diamond & The Mighty Diamonds



Playlist :



Mighty Diamonds - Right Time - Channel One 7inch - 1976 RE 2000 Virgin - A

The Mighty Diamonds - Pass The Koutchie - Music Works 7inch - RE 1997 - A

Diamonds - I Need A Roof - Hit Bound 7inch - A

Diamonds - I Need A Roof Dub - Hit Bound 7inch - B

Mighty Diamonds - Catonine - Well Charge 7inch - A

Diamonds - Jail House - Channel One 7inch - 1978 - A

Diamonds - Jail House Dub - Channel One 7inch - 1978 - B

Diamonds - Country Living - Channel One 7inch - 1978 - A

Diamonds - Country Living Dub - Channel One 7inch - 1978 - B



PART 2 (1 h. 14 mn. 10 s.) : Selecta Daweed



Spéciale Ruff Cutt Label !



Playlist :



Mighty Diamonds - A Better Day - Ruff Cutt 7inch - A

Anthony B - All Jah Children - Ruff Cutt 7inch - A

Junior Kelly - One Day - Ruff Cutt 7inch - A

A Better Day Dub - Ruff Cutt 7inch - B

Freddy McGregor - Give Jah The Glory - Ruff Cutt 7inch - 1999 - A

Freddy McGregor - Give Jah The Glory Dub

Nereus Joseph - Jah Never Fail I - Ruff Cutt 7inch - 1999 - A

Nereus Joseph - Jah Never Fail I Dub

Nereus Joseph - African Resistance - Ruff Cutt 7inch - 2001 - A

Bongo Kanni - Babel City - Ruff Cutt 7inch - 2001 - AA

Booji - Concrete Jungle - Ruff Cutt 7inch - 2001 - AA

Alpha Rowen - Dont Push Me - Ruff Cutt 7inch - 2001 - A

Nereus Joseph - Rude Boy Town - Ruff Cutt 7inch - 2001 - A

Nereus Joseph - Rude Boy Town Dub - Ruff Cutt 7inch - 2001 -

Mighty Diamonds - White Squall - Ruff Cutt 7inch - A

Supa Sass - Courthouse No Nice - Ruff Cutt 7inch - AA

Lorna Asher - Slow Down - Ruff Cutt 7inch - A

Glen Washington - Give Jah Praise Everyday - Ruff Cutt 7inch - A

Don Ricardo ft Dean Frazer - How Can I (Bubblers Mix) - Ruff Cutt 7inch - A

White Squall Dub - Ruff Cutt 7inch - B

Bongo Kanni - Babylon System Wrong - Ruff Cutt 7inch - AA

Junior Kelly - Jah Live On - Ruff Cutt 7inch - A



PART 3 (26 mn. 18 s.) : Selecta Daweed



Second hommage aux Mighty Diamonds, façon Digitale !



Playlist :



Mighty Diamonds - Bad Boy Business - Showcase 89 Album - Music Works 12inch - 1989 - A4

Mighty Diamonds - Heavy Load - Anchor 7inch - 1988 - A

Mighty Diamonds - Heavy Load Dub - Anchor 7inch - 1988 - B

Mighty Diamond - Been So Long - John Dread 12inch - 1988 - A

Mighty Diamond - Been So Long Dub

Gregory Isaacs & The Mighty Diamonds - Ruff Neck - Music Works 7inch - 1988 - A

Gregory Isaacs & The Mighty Diamonds - Ruff Neck Dub - Music Works 7inch - 1988 - B



PART 4 (46 mn. 03 s.) : Selecta Daweed



Let's celebrate the EarthStrong of the living legend Vivian Jones !



Playlist :



Sis Nya - Jah Jah Way - Jah Music Album - Jah Shaka 12inch - A1

Vivian Jones - Who Is On Jah Side - Jah Works Album - Jah Shaka 12inch - A5

BLINDED Vivian Jones

Vivian Jones - Leonard Howell - Lana Sounds 7inch - A Side - 2017

Vivian Jones & S Lopez - Leonard Howell Version - Lana Sounds 7inch - B Side - 2017

Vivian Jones - Works Of Jah

Jah Shaka - Works Of Dub

Vivian Jones - The Gun - Blank 10inch - A

Vivian Jones - The Gun Dub - Blank 10inch - B

Vivian Jones - Institutionalised Racism - Global Domination 7inch - A

Bill Blast - Barrel Mentality - Global Domination 7inch - A

Tristan Palma - Born Naked - Black Solidarity 7inch - A

Tristan Palma - Born Naked Version - Black Solidarity 7inch - B