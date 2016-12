04 novembre 2016 - Intro by Daweed (from Nu Roots to DH) / Fresh Outta Yard Session by Selecta Osne / Outro by Daweed (Nu Roots)

PART 1 (35 mn. 35 s.) : INTRO by Daweed - From Bran Nu Roots to Bran Nu Dancehall







Introduction à la Fresh Outta Yard Session avec les nouveautés de la semaine, du Roots au Dancehall



STRICTLY BRAN NU !!!





Playlist :





Sample King - Video Me

Abby Dallas Feat. Don Andre - Ride It

Rocky Wellstack x Fasta - Soundgods (ft. Nitai Charan)

SIZZLA - TIME TO WAKE UP (CLEAN)

Rootsword - 2. She.wav

Keefaz - 06-Stopper La

DeeWunn - In The Ghetto

Keefaz - 11-Champion Feat Deadly Hunta

Drastic Feat Tha Shya - Where I'm From

FMB - Day One

Sagitarr ft. Bad Angel - RAW CASH

Deewunn - 02. Mek It Bunx Up.wav

Natalie Storm/DeeWunn - Gimme 60 (Ft. Natalie Storm)

Marcy Chin, Sly Rankin, DeeWun - High Grade, White Rum (Ft. Marcy Chin, Sly Rankin)

NEW KIDZ - GALLIS ICON (RAW)

BLING DAWG - WUK DI GAL DEM (RAW)

CECILE - NEVER LEF (RAW)

GOVANNA - BRUK OUT AN WINE (RAW)

GULLY BOP FT LITTLE LOVE - WAAH MONEY RUN (RADIO)

HARRY TODDLER - MONEY (RADIO)

STYLO G - SIM CARD (RAW)

MAJOR MACKERAL - BADDA DAN WHO (RADIO)

ZAGU ZARR - NAH LEF IT (RAW)

Vybz - Kartel-Round-Corna-Mavado-Diss

Mavado - Mr-Dead-Vybz-Kartel-Diss

Mavado - Mr-Dead-Vybz-Kartel-Diss

22:03 : Kemar Highcon - level up (Trackstarr Records)









PART 2 (1h 28 mn. 59 s.) : FRESH OUTTA YARD Session (Set 12) by SELECTA OSNE (IZABOO SOUND)







La 12ème édition de notre rubrique sélectée et animée par Selecta Osne du Izaboo Sound, pour revenir sur ttes les dernières nouveautés DanceHall du mois de septembre 2016, ina Juggling Style... FRESH !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled









PART 3 (35 mn. 35 s.) : OUTRO by Daweed - Strictly Bran Nu Roots







En guise d'outro, on finissait avec un peu plus d'une heure de nouveauté " Nu Roots"...



STRICTLY BRAN NU ROOTS !!!





Playlist :





Roots of Creation - A Time Will Come (mixed by Dub Architect) [feat. Pato Banton]

YOUNG SHANTY - CHECK FOR YOU

Courtney John - Strangers

Roots of Creation - Struggle (feat. Melvin Seals + Ras MG) [skankin' mix]

Raging Fyah - Dash Wata

Lutan Fyah - No Assistance

Tony Curtis - Rainy Day

Jahdan Blakkamoore - You Gonna Lose Her

Mark Wonder - Smiling

Rebellion The Recaller - I & I

Chuck Fenda - Steppa

Mandinka Warrior - Who Feels It Knows It

Iyara and New Kidz - I Swear _ Iyara and New Kidz _ LockeCity Music

Jah Mason - Princess Gone Again(Baby Come Back Home)

Jahman - Control

Carlton Livingston - Still Single

Reddman Uk - Where is The Love - Express Love Riddim [Yah Man Records 2016].mp3

Ras TT ft. Ras Fraser Jr. - Same Thing - Express Love Riddim [Yah Man Records 2016].mp3

Blass - Smiling Faces

Angela Garzia - Angela Garzia - It's Time To Live - Express Love Riddim [Yah Man Records 2016]

Sandra Cross - Dancing The Night Away

DJ Maars - Soundclash ft Born Ina Barn (Dubmatix Remix)