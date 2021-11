2021 10 29 - Selecta Kumina, Alfro and Kedwee Marakujah alongside Anthony Lion, Ras Tonio and Sakai, Selectress Rootsy Mag, Daweed, Ramses and Hugo Roots Powa

La veille, en compagnie de Rootsy Mag, Hugo "Roots Powa" et Kumina, on célèbrait la millième de l'émission Studio One à Nimes. On reprenait les mêmes ce soir pour une nouvelle soirée vinyls en direct à la radio (à Montpellier cette fois) avec en invité surprise Ramses "Saï Saï", mais aussi les invités prévus de longue date Alfro Marakudjah, Kedwee Marakudjah, Sakaï, Anthony Lion & Ras Tonio venus présenter leur projet commun : le E.P. "La Ligne Claire"... Tous les Mcs présents en ont profité pour poser en freestyle tout au long de la soirée sur les faces B des selections jouées. Enfin, on cloturait l'émission exclusivement sur le net par un hommage au producteur Gyasie, R.E.P. !



PART 1 (1 h. 31 mn. 18 s.) : Selecta Kumina



Heavy 90s Roots Selection !



Playlist :



Non disponible / Not availabled





PART 2 (31 mn. 56 s.) : Interview de Alfro, Kedwee, Anthony Lion, Sakaï et Ras Tonio par Daweed



Tout à propos du E.P. "La Ligne Claire"...



Playlist :



Non disponible / Not availabled



PART 3 (11 mn. 18 s.) : Freestyle par Alfro, Kedwee, Anthony Lion, Sakaï et Ras Tonio



Freestyle Time !!!



Playlist :



Non disponible / Not availabled



PART 4 (47 mn. 34 s.) : Selecta Rootsy Mag



Heavy Early & 90s Digital Session !



Playlist :



Non disponible / Not availabled



Part 5 (48 mn. 16 s.) : Selecta Daweed



Pour conclure on rendait hommage au producteur new-yorkais Gyasie qui nous quittait subitement le 26 octobre dernier : R.E.P. !!!



Playlist :



Super C - Bad Boy

Rankin Don - Baddest DJ

Mikey White - Soy Un Tiguere

Dahved Levy - Motion In The Ocean

Junior Rodigan - Death

Tonto Irie - Bad In A Music

Chris Diamond - Tell A Sound Fi Come

Super Classic - Sound Boy Business

Super Classic - Come Fi Lick It Down

Jr Wilson - Ganja Man

Don V & King Ledgi - Let The Power

Duppy Conquerors - Spirit Catcher

Papa Biggy - Original Ghetto Girl

Super C - The Rat