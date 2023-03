2022 11 25 - Daweed meets Sarkouz1 & Friends

Nouvelle découverte venue de l'arrière pays héraultais avec notre invité le rappeur Sarkouz1 qui avait fait le déplacement à Montpellier ce soir là spécialement pour vous présenter son nouvel album Apatride ainsi que le livre qui l'accompagne. Il était accompagné pour l'occasion de DJ Driss aux platines, de la jeune rappeuse Jay See ainsi que du rappeur Jayzer, tous deux de Montpellier.

En première partie et fin d'émission, 100% nouveautés par Selecta Daweed, avec en prime quelques freestyle de nos invités !



PART 1 (1 h. 00 mn. 06 s.) : Daweed - Strictly Bran Nu Part 1 (alongside Sarkouz1 Freestyle)

Playlist :



YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

HIGH MEDITATION - ASHA D & ARTIKA BAND

Zuggu Dan & Green Lion Crew - Search fi di King

Iotosh & Green Lion Crew - Skillful - Skillful

Nick Sefakis & Green Lion Crew - Burn Them Out

Vector Ft. Cracker Mallo - Insomnia

LE ZER - 5 MASTER VF

Capleton & Green Lion Crew - Days of Old

Shalli - On One

Shalli - On One [Instrumental]

Medisun & Green Lion Crew - The Reign

Tydal Kamau & Green Lion Crew - Golden

Roe Summerz & Green Lion Crew - Keep Blazin

Kabaka Pyramid, Black.AM.I - Mary Jane

The Yutes x Tarrus Riley - Better Days

Jesse Royal & Kumar & Green Lion Crew - Rocking Ship

Dubinator feat. Seanie T - Police In Helicopter (Chassy Remix)

Imeru Tafari & Addis Pablo & Green Lion Crew - Nyabinghi Mountains

Mr Williamz & Kabaka Pyramid & Addis Pablo & Green Lion Crew - Politricks



PART 2 (35 mn. 26 s.) : Sarkouz1 - Interview Playlist :



Sarkouz1 - Pas grand chose (ft. Aka Seultwo)_

Sarkouz1 - Apatride (ft. Jackman Sid)

Sarkouz1 - C'est ça nos vies (ft. Pitch Up)



PART 3 (21 mn. 07 s.) : Sarkouz1 ft. Jay See & Jayzer - Freestyle

Playlist :



DJ Driss...



PART 4 (1 h. 48 mn. 02 s.) : Daweed - Strictly Bran Nu Part 2 (alongside Sarkouz1, Jay See & Jayzer Freestyle)

Playlist :



ZiGGi Recado - Money Trees

DJ Absurd & Jigsy King - Murdah Riddim VIP

DJ Absurd & Jigsy King - Murdah (Original)

DJ Absurd & Jigsy King - Murdah Riddim

feat. Tenor Youthman - Crowd

Sena Dagadu x Irie Ites - The Ride

Agent Sasco x Irie Ites - She Is A Saint

Edley Shine - Active (Explicit)

Edley Shine - Active Instrumental

Buju Banton & Busy Signal - Si Mi Clean

Iwaata - Banga

Rose Don - Ritzy - Rose Don

Giggs Ft. Teejay - Dog Mout (Raw)

IBRU STACK EEH MONEY

Prezzy King IV & Shawn Ice - Easy

Sarkouz1 - La villa (ft. Jack Many)

Lu City - Asé (feat. Kalash)

Ireland Boss & Chronic Law - Ireland Boss & Chronic Law - Middle Day Crime (Raw)

Ireland Boss & Iwaata - Ireland Boss x Iwaata - Shoot Out (Raw)

Lisa Hyper, Ireland Boss - Ghetto Man

Laa Lee - Floating

Gozie x Jus Bus - Still Here

G Nako Feat. Rayvanny - Tusipangiane

Kemuel -

Sarkouz1 - Juste de l'amour (ft. Natis & ODG)

- CONTIGO

Reen - Freedom

Cooyah feat Jahllano & Marzville - Rude Boy Tonight

Stefflon Don - The One

