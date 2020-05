2020 04 17 - Confinament Mix 02 alongside - Daweed / Kumina / Khlem Badleaf / Rootsy Mag / Kool Am - Outro by Daweed

PART 1 (18 mn. 56 s.) : Selecta Daweed - Confinament Mix 02

2nde émission depuis le début du confinement, et on a depuis ouvert les ondes à Tout Selecteur, Toute Selectress motivé(e) pour participer : il suffit de m'envoyer un mix de 20mn. sur le thème du "confinement", avec playlist et si possible timing précis de chaque morceau, soit sur le lien contact du site, soir directement sur mon mail daweed777@hotmail.com ; je le jouerai ensuite sur les ondes, en animant dessu en direct... You're all welcome, n'hésitez pas, il suffit d'exprimer votre ressenti du "confinement" en un mix de 20 mn ! Ce soir on vous joue les 4 premiers mix qu'on a reçu ds le cadre du confinement : Kumina, Khlem "Badleaf", Rootsy Mag et Kool Am (Chacun à enregistré depuis chez soit, confinement respecté !) ! Mais juste avant, une petite introduction par moi-même Selecta Daweed...



Playlist :



Rod Taylor _ Ext Mix CV Plate.wav

Eddie Consanstine - Tenement Yard - Studio1

Eddie Consanstine - Tenement Yard Dub - Studio1

L. Crosdale - Set Me Free - Studio1

L. Crosdale - Set Me Free Dub - Studio1



PART 2 (24 mn. 50 s.) : Selecta Kumina - Confinament Mix

1er intervenant des séries "confinement" : Kumina, bien connu du milieu des afficionados du vinyl... 20 mn. de sèrieuses sélections 100% vinyl, guarranty 100% confinamented Tune !!!



Playlist :



The Itals - Ina Dis Ya Time

Errol Walter - In This Time

Owen Grey - Hear We Dem A Say

Igo Levy - Soul Captive

Steve Tulls - Too Many Lonely People

Michael Prophet - Ease Up The Pressure

Twinkle Brothers - Bun Dem Constitution

Icho Candy - Economic Crises



Transition by Daweed :

Zion_Train_08_Unity_feat_Davide



PART 3 (29 mn. 15 s.) : Selecta Khlem Badleaf - Confinament Mix

Second intervenant des séries "confinemnet" : Khlem Badleaf, tout aussi connu des afficionados du vinyl puisqu'il grave des vinyls sur commande ! Once again : 100% vinyl, guarranty 100% confinamented Tune !!!



Playlist :



Bob Andy (Tribute - R.I.P.) - The Ghetto Stay In The Mind

Barry Brown - We'll All Feel The Pain

Ernest Ranglin & Dean Frazer - Surfside

Roman Stewart - Doing Fine

Winston Jarrett - Work Up Yourself



Transition by Daweed :

Hopeton Lindo - False Sentence



PART 4 (26 mn. 18 s.) : Selectress Rootsy Mag- Confinament Mix

3ème intervenante des séries "confinement" : Rootsy Mag, connue sur Montpellier pour ses sélections affûtées ! ...Et c'est encore garanti 100% vinyl et 100% confinamented Tune !!!



Playlist :



Michael Rose - Born free

Joseph Hills - Police Man

Ras Midas - Let My People Go

Twinkle Brothers - World Dominion



Transition by Daweed :

Zion_Train_02_Politrix_feat_Jamo.wav



PART 5 (13 mn. 45 s.) : Selecta Kool Am - Confinament Mix

Peut être moins familier du grand public, il n'en est pas moins un familier des ondes de la radio, avec encore une fois une sélection 100% vinyl, 100% confinament !!!



Playlist :



Johnny Osbourne - Inflation

Trinity - Police

Parly B - Lock Off

Bunny General - Love Reggae Music Bad

Echo Minott - Jalix Dubplate

Singer Blue - Love International



PART 6 (13 mn. 45 s.) : Selecta Daweed - Outro Confinament News

Quelques nouveautés pour finir, à part un petit apparté avec Carl Meeks, toujours sous influence "confinée" !



Playlist :



Zion_Train_07_Fateshifter_OHIOF_feat_Cara

Zion_Train_05_Biorhythm_feat_Cara

Soom T - Original That's Me (X-Ray Productions 2020) - PROMOTIONAL COPY

Zion_Train_11_Political_Friction_feat_BC

Carl Meeks - Danger - Red Man 7inch

Carl Meeks - Danger Dub - Red Man 7inch

