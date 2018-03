09 fev 2018 Speciale Derrick Harriott by Daweed

3 h. d'émission entierement dédicacées à DERRICK HARRIOTT pour célébrer comme il se doit les 79 ans qu'il fetait ce 6 février dernier !!!

Retour sur sa carrière aussi impressionnante que méconnue du grand public, que ce soit en tant que chanteur ou en tant que producteur.

Né le 6 février 1939, il commence à chanter dans les années 50, alors que ni le ska ni le rocksteady, et encore moins le reggae, n'ont vu le jour. Il est donc de cette génération d'artistes qui ont participé à la naissance et à l'émergence du reggae.

Il enregistre son 1er morceau en 1957 en tant que chanteur en duo avec son ami Claudie Sang et produit son premier disque en tant que producteur seulement 3 ans plus tard en 1960, devenant ainsi le 1er artiste jamaicain à se lancer lui meme dans la production d'autres artistes.

En tant que chanteur il est surtout reconnu pour ses hits Rocksteady, du milieu à la fin des années 60, ainsi que pour ses nombreuses réadaptations de titres de Soul Music dans les années 70.

En tant que producteur, il est entre autre connu pour etre l'un des tous premiers à faire appel aux services de King Tubby et le 1er à à produire un album 100% Dub, mais aussi pour avoir révéler des artistes comme Earl Sixteen, Winston McAnuff ou tout simplement Dennis Brown !



HAPPY 79th EARTHSTRONG TO THE LIVING LEGEND DERRICK HARRIOTT !!!







PART 1 (59 mn. 40 s.) : "Stop That Train", "Do I Worry" & others Derrick's "Classics" :



On commence par le célèbre "Stop That Train" avec ses réadaptations plus récentes suivi du classique "Do I Worry" (...et plus !), sans oublier d'avoir une pensée pour Bob Marley (Happy 73th EarthStrong ) !



Playlist :

(Heure de Diffusion : Artiste - Titre - Production & Format - Année - Face)



21:00 : YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

21:06 : Bob Marley - Nice Time

21:10 : Keith - Tex-Stop-That-Train

21:14 : Big-Youth-Cool-Breeze

21:18 : Brian & Tony Gold - Mother For Life - Big Yard 7inch - A

21:18 : Brian & Tony Gold - Mother For Life - Big Yard 7inch - A

21:20 : Voicemail - Jamaican Jiggas - Big Yard 7inch - A

21:22 : Bounty Killa - Almighty - Big Yard 7inch - A

21:23 : Degree- Non Genuine - Big Yard 7inch - A

21:25 : Morgan Heritage - Uncomfortable - Big Yard 7inch - A

21:27 : Shaggy - Stand Up & Fight - Big Yard 7inch - A

21:30 : Return Riddim (Stop That Train) - Big Yard 7inch - A

21:34 : Scotty - Draw Your Brakes - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - A1

21:37 : Derrick Harriott - Do I Worry - Crystal Records 7inch - Repress - A

21:40 : Scotty - I Worry - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - A5

21:43 : Derrick Harriott - Keep On Dancing - Crystal Records 7inch - Repress - A

21:48 : Derrick Harriott - The Loser - Crystal Records 7inch - Repress - A

21:52 : Scotty - Sesame Street - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - B1







PART 2 (1 h. 16 mn. 51 s.) : Soul Covers & First Dub Productions



Un aperçu des talents de chanteur et de producteur de Derrick dans le domaine des reprises Soul américaine à la sauce jamaicaine du début des années 70, suivi d'une de ses toutes premieres production instrumentale mixée par King Tubby en 1970 !



Playlist :

(Heure de Diffusion : Artiste - Titre - Production & Format - Année - Face)



21:56 : CHOSEN FEW - People Make The World Go Round [1972]

22:03 : Derrick - Harriott-Born-to-Love-You

22:06 : The Chosen Few - Shaft

22:10 : Derrick - Harriott-Lion-Dub

22:12 : Jingle - Diffanga

22:13 : DERRICK - HARRIOTT-PSYCHEDELIC-TRAIN

22:16 : Ramon - and-The-Crystalites-Psychedelic-Train-Chapter-Three

22:19 : THE - CRYSTALITES-PSYCHEDELIC-TRAIN-VERSION

22:21 : Jingle - Manjul

22:21 : Jingle - Manjul

22:22 : Jingle -BABY G

22:22 : Scotty - Clean Race - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - B6







PART 3 (1 h. 06 mn. 55 s.) : Back to Rocksteady (as Producer & Singer) !!!



Retour sur qques productions Rocksteady et qques uns des Hits de Derrick !



Playlist :



22:27 : Dennis - Brown-Lips-of-Wine

22:30 : Scotty - Musical Chariot - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - A6

22:32 : Scotty - Skank In Bed - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - B7

22:36 : The - Ethiopians-No-Baptism

22:42 : The - Crystalites-The-Undertaker-Song-Bird-1017-A-1970

22:44 : Jingle - Eloquent

22:44 : Jingle - Eloquent

22:45 : Soloman - Derrick-Harriot

22:48 : Scotty - Riddle I This - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - B3

22:51 : Scotty - Penny For Your Song - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - A3

22:53 : Derrick - Harriott-U-Roy-Penny-For-Your-Song-Dub

22:59 : The Chosen Few - Am I Black Enough







PART 4 (34 mn. 22 s.) : 80's & 90's ina Digital Style !



Bien que ses productions en tant que chanteur se fassent plus rare, Derrick Harriott reste toujours actif dans le domaine de la production, s'adaptant parfaitement à l'aire Digitale... Jugez en par vous meme !



Playlist :



23:03 : Kim Harriott - Woman Of The Ghetto

23:08 : Jingle - Jr Reid

23:09 : Jingle - Big Youth Introducing Max Romeo

23:10 : Jingle - Capleton

23:12 : Derrick (The Chariot) Harriott - Slave - Crystal Records 7inch - 1986 - A

23:16 : Derrick (The Chariot) Harriott - Slave Dub (Rub A Dub Style) - Crystal Records 7inch - 1986 - B

23:18 : Jingle - Sandeeno

23:18 : Jingle - Sandeeno

23:19 : Ray I - Rougher Dan Dem - Crystal Records 7inch - 1985 - A

23:22 : Ray I - Rougher Dan Dem Dub Cut - Crystal Records 7inch - 1985 - B

23:23 : Jingle - Turbulence

23:24 : Jingle - Briggy ft. Big Youth

23:25 : Scotty & Chaka Demus - Tonight - Fameous 7inch - A

23:29 : Scotty & Steely & Clevie - Tonight Version - Fameous 7inch - B

23:33 : KEITH - TEX-TONIGHT

23:37 : Scotty - Children Children - Unbelievable Sound Album - Trojan 12inch - 1988 - A2







PART 5 (34 mn. 22 s.) : The 70's Rockers Style !



Dans les années 70, Derrick se fait remarquer entre autre en collaborant avec "The Revolutionnaries", mais aussi en révélant des artistes comme I-Ray, Earl Sixteen ou Winston McAnuff...



Playlist :



23:40 : Derrick - Harriott-Tonight-Tonight

23:45 : Earl Sixteen (16) - Malcolm X - Wild Flower 7inch - 1976 - A

23:48 : Jingle - EARL 16

23:48 : Move - Groove-Winston-McAnuff-Ray-I

23:54 : Winston McAnuff - Having A Party + Bass Line Party -1977



Bonus Tracks (Reggae.fr Webradio Only) :

00:01 : Winston McAnuff - Hypocrites And Parasites Dub

00:05 : Jingle - JOHN HOLT

00:06 : Jingle - AL CAMPBELL

00:08 : Dennis - 12 - Brown-Concentration-dub

00:14 : Jingle - Nature