17 nov 2017 - Happy EarthStrong Edy Fitzroy + Skanking Shop Session n°7 / LOKAL CONNECTION n°20 by LN Selecta & Vybrate with special guest Isiah Shaka / Outro by Daweed

PART 1 (1 h. 05 mn. 36 s.) : Speciale EDY FITZROY + SKANKING SHOP SESSION n° 07 !!!







Spéciale Edy Fitzroy pour commencer l'émission, à l'occasion de ses 62 ans qu'on fêtait aujourd'hui même, avec aussi, en intro et outro, une selection de 3 nouveautées vinyls tout juste arrivées ds les bac de notre magasin partenaire Skanking Shop, dont un Test Press Pre Release en exclusivité pour vous !



HAPPY 62th EARTHSTRONG EDY FITZROY + SKANKING SESSION N°07 !!!



Playlist :



True Persuaders - Roots Man Skank - Writers Of Rastafari 7inch - 1981 Repress 2017

True Persuaders - Eastman Dub Skank - Writers Of Rastafari 7inch - 1981 Repress 2017

Eddie Fitzroy - Death Trap - Jammys 7inch - 1985

Edi Fitzroy - Work On Mr Farmer - Confidence 12inch - B Side - 1982

Eddie Fitzroy - Bury The Gun - African Museum 7inch

Edi Fitzroy - Informer - Confidence 12inch - B Side - 1982

Edi Fitzroy - See dem Deh

Eddie Fitzroy - Bad Boy - Zola & Zola 7inch

Edi Fitzroy - Cool Johnny Cool - Heatwave 7inch - 1997

Edi Fitzroy - Prison Life - Confidence 7inch

Edi Fitzroy - Defend You Right - Amazon 7inch

Edy Fitzroy - Deep In Mi Culture - Henry K 7inch

Rod Taylor - Talk Too Much - Blank 12inch Test Press - A Side 2017

Rod Taylor - Talk Too Much Dub 1 - Blank 12inch Test Press - B Side 2017

Rod Taylor - Talk Too Much Dub 2 - Blank 12inch Test Press - B Side 2017

Philip Fraser - African Liberation Version (Black Roots Players) - Black Roots 10inch - Repress

Philip Fraser - African Liberation - Black Roots 10inch - Repress







PART 2 (35 mn. 52 s.) : JIMMY CURTIS & THE REBEL's GANG - Interview par Daweed







Pour cette seconde partie d'émission, on vous diffusait l'interview qu'on avait réalisé la veille aux studios de répétition Taxi Records à Celleneuve avec Jimmy Curtis, Flaco & The Rebel Gang's. Retour sur la longue carrière de ce groupe qui a vu le jour au Cameroun en 1993, et que vous pourrez retrouver sur scène le 6 décembre prochain au Jungle Pub à Montpellier.



JIMMY CURTIS & THE REBEL's GANG !!!



Playlist :



PART 3 (40 mn. 54 s.) : Lokal Connexion Session (Set 20) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)





20ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier !

Mix Session by LN & Vybrate !!!





Playlist :





PART 4 (28 mn. 27 s.) : Lokal Connexion Session (Set 20) alongside LN Selecta & MC Vybrate & special guest ISIAH SHAKA





Comme d'habitude, la Lokal Connexion se terminait avec l'invité de la semaine, à savoir aujourd'hui Isiah Shaka. Interview par Vybrate, + Acoustic Freestyle



Playlist :



PART 5 (07 mn. 48 s.) : Outro By Daweed





Pour finir l'émission, juste le temps de vous jouer un titre du dernier album de Big Red qui jouait le lendemain au Mélomane Club à Montpellier, et un pre release de Minanoh, extrait de son prochain album à sortir très bientôt...



Playlist :



Big Red - 10 Pas le temps MSTRD 1644

Minanoh - MILITANT