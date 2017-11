03 nov 2017 - 87th Coronation Day Celebration & News by Daweed / BACK TO THE BASIC n° 32 by Selecta Polino - Speciale Rub A Dub / Strictly News by Daweed

PART 1 (1 h. 09 mn. 09 s.) : 87th CORONATION DAY CELEBRATION + Les nouveautés d'octobre et de novembre, Part 1





On célèbrait le 87ème anniversaire de Sa Majesté Impèriale Haile Selassie la veille jeudi 2 novembre 2017 et ce soir là sur les ondes de Cultural Vibes, avant d'enchainer sur les nouveautés des mois de novembre et d'octobre...



87th CORONATION DAY CELEBRATION !!!



Playlist :



Spiritual - Reggae Music

Teacha Dee - Emperor Selassie

Sugar Minott - King of Kings

Anthony Johnson - Jah Love

IBA MAHR - GLORY OF THE KING

Havana meets Kingston - Dubwise

Havana meets Kingston - San Miguel

Albert Olton - Struggling On

Stephen Dajure - Up

Ras - Ajai-Smoking-Loud-Blue-Skies-Riddim

Michigan - Mine-Ya-Bleaching-Blue-Skies-Riddim

Trash feat. Dactah Chando - Tha Swing (Achinech Productions 2017)

INDUBIOUS - FREE UP

Charlie Chaplin - Selassie I







PART 2 (1 h. 05 mn. 52 s.) : BACK TO THE BASICS Session n°32 alongside Selecta Polino - Spéciale RUB A DUB !!!





La 32ème Back To The Basics ce soir, toujours 100% vinyl et toujours avec Selecta Polino du Stand Tall Sound, pour une session aujourd'hui consacrée aux années Rub A Dub, strictly Early 80s...



Back To The Basics - Stictly RUB A DUB !!!



Playlist :



Non Disponible / Not Availabled







PART 2 (44 mn. 01 s.) : Les nouveautés d'octobre et de novembre, Part 2





Encore plein de nouveautés à vous jouer pour finir cette émission, check it out !



Strictly NEWS & PRE RELEASE !!!



Playlist :



Havana meets Kingston - Heart Of A Lion

NACKISS - 01. RUN RISK

EESAH - TELL NO LIE

Sizzla Kalonji ft. Rick Ross + Bounty Killer + Fat Joe+ Danielle aka D.I. + Stone Bwoy - Shoot Out (Remix) [Explicit]

Havana Meets Kingston - Carnival feat. Randy Valentine & Solis

Havana Meets Kingston - Carnival Horns feat. Julito Padron

Keishera - Beautiful Mind (Keishera Music 2017) - PROMOTIONAL COPY

Just The Way You Are - Tarrus Riley M0

ETANA - MY MAN

MUNGA - CORONATION DAY

Naaman Travel Wide Generation H

Straïka Ganja Maria Generation H

Daddy Mory Generation H Appel du 18 joint

SAEL La bonne adresse Generation H

Havana meets Kingston - Chan Chan