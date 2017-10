20 oct 2017 - HAPPY EARTHSTRONG LUCIANO / LOKAL CONNECTION n°19 by LN Selecta & Vybrate with special guest Louis Guiyoule / HAPPY EARTHSTRONG Jr DEMUS

PART 1 (1 h. 04 mn. 14 s.) : Happy 53th EarthStrong Luciano !







Aujourd'hui 20 octobre, on célèbre l'anniversaire de Luciano en revenant sur une sélection de titres du début de sa carrière, entre 1993 et 1998, principalement produites par Fattis Burrel du label Xterminator. Emission dédicacée à Peter Tosh dont on célèbrait l'anniversaire hier 19 octobre...



HAPPY EARTHSTRONG LUCIANO (& PETER) !!!





Dar K - CV

Peter Tosh - I Am That I Am (1977)

Beenie Man & Luciano - Running Away - Taxi 7inch

Beenie Man & Luciano - Running Away Dub - Taxi 7inch

Luciano, Beres Hammond, Tony Rebel & Louie Culture - Every man has his way (One Drop Riddim)

Luciano - Sweep Over My Soul - XTerminator 7inch - 1997

Luciano - Sweep Over My Soul Dub - XTerminator 7inch - 1997

Luciano & Coco Tea - Royal Inna Town - Luciano Duets Album - Jet Star 12inch - 2002

Luciano - Gun Zalis - XTerminator 7inch - 1997

Sizzla - 02 - Jah Blessing (ft Luciano)

Luciano, Josey wales & Charlie Chaplin - Rebel With A Cause

Luciano - Its Me Again Jah - XTerminator 7inch - 1994

Luciano - Its Me Again Jah Dub - XTerminator 7inch - 1994

Luciano - Sattamasagana (Remix) - Sky High 7inch

Luciano - Shake It Up Tonight

Luciano - Must Ragga Muffin - XTerminator 7inch - 1994

Luciano - Love Jah & Live - XTerminator 7inch - 1996

Luciano - Ulterior Motiv - XTerminator 7inch - 1998

Luciano - One Away Ticket - XTerminator 7inch - 1995







PART 2 (40 mn. 23 s.) : Lokal Connexion Session (Set 19) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)







19ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier !

Mix Session by LN & Vybrate !!!





PART 3 (21 mn. 39 s.) : Lokal Connexion Session (Set 19) alongside LN Selecta & MC Vybrate & special guest LOUIS GUIYOULE







Comme d'habitude, la Lokal Connexion se terminait avec l'invité de la semaine, à savoir aujourd'hui Louis Guiyoule. Interview par Vybrate, + Acoustic Freestyle





PART 4 (52 mn. 22 s.) : Happy EarthStrong Jr DEMUS !







Pour finir l'émission Cultural Vibes, on souhaitait encore une fois l'anniversaire de Luciano mais aussi de celui de Jr Demus ! On avait aussi une pensée à Leroy Gibbon actuellement hospitalisé...



HAPPY EARTHSTRONG JR DEMUS !!!





Luciano - Punch Line - Henfields Records 7inch

Luciano - Love Me Brethren

Leroy Gibbon - Created By The Father - Blacker Dread 7inch

Leroy Gibbon - Created By The Father Dub (Babatunde) - Blacker Dread 7inch

Jr Demus - If God Be For Us - DJ Vol1 Album - Zola & Zola 12inch - 1996

Jr Demus - Boy A Boy - Sonic Sounds Oldies 7inch

Leroy Gibbon - Hold It Down - Two Friends Records 7inch

Leroy Gibbon - Hold It Down Dub - Two Friends Records 7inch

Jr Demus - No Man No Badda - Live & Love 7inch

Jr Demus - Come Fi Mek Some Money - Shellys Records 12inch - 1990

Jr Demus - Come Fi Mek Some Money Dub - Shellys Records 12inch - 1990

Jr Demus - Miserable Morning - DJ Vol1 Album - Zola & Zola 12inch - 1996

Luciano, Sizzla & Jessie Gender - Born In Famine - Luciano Duets Album - Jet Star 12inch - 2002