13 oct 2017 - SKANKING SHOP SESSION n°06 / Speciale BLACK UHURU by Daweed / Speciale TAXI Label (90s DH) by Daweed

PART 1 (57 mn. 33 s.) : SKANKING SHOP SESSION n° 06 !!!









On vous présente notre nouveau partenaire, à savoir le magasin Skanking Shop Music à Montpellier, qui alimente Montpellier en vinyls reggae venus du monde entier, en materiel de skate et aussi en chaussures avec sa propre marque "Skanking Shoes". Le magasin produit aussi ses propres repress, notamment en partenariat avec le mythique label Wackies dont le Skanking Shop est l'antenne officielle en France ! On vous jouera désormais aussi régulièrement que possible les derniers arrivages vinyls du magasin.

Pour cette 1ère session d'octobre 2017, on a choisit 5 vinyls tout juste arrivés dans les bacs cette semaine, et encore une fois, c'est "Sure Shot", not to be missed !!!



SKANKING SESSION N°06 - STRICTLY NEW VINYL RELEASE !!!





Playlist :





LIDJ Incorporated - Line Up - Jah Finger 12inch - 1990 Repress 2016

LIDJ Incorporated - Line Up Dub - Jah Finger 12inch - 1990 Repress 2016

Donovon Kingjay & Skycru - Wake Up Everybody - RITS 7inch - A Side

Skycru & Kingsley - Wake Up Everybody - RITS 7inch - B Side 1

Skycru & Kingsley - Wake Up Everybody - RITS 7inch - B Side 2

Skycru ft Ray Carless - Leseane - RITS 7inch - A Side

Linval Thompson - Peace & Love - Jah Finger 12inch - 2008 Repress 2017

Linval Thompson & Dubmatix - Peace & Love Dub - Jah Finger 12inch - 2008 Repress 2017

Horace Andy - Its A Clash - Jah Finger 12inch - 2008 Repress 2017

Horace Andy & Dubmatix - Its A Clash Dub - Jah Finger 12inch - 2008 Repress 2017

Saah Karim - Its Over - Amoul Bayi Records 2017 - A Side

Daba Makourejah - Dont Leave Me Alone - Amoul Bayi Records 2017 - A Side

Aba Ariginals - Everything Is Everything - Amoul Bayi Records 2017 - A Side

Aba Ariginals - Everything Is Dub - Amoul Bayi Records 2017 - A Side









PART 2 (1 h. 19 mn. 54 s.) : Spéciale BLACK UHURU







Pour donner suite à notre spéciale Robbie Shakespeare de la semaine dernière, on revenait sur les années durant lesquelles il fut membre du groupe Black Uhuru, avec Sly à la batterie et Mikal Rose au chant lead... Le groupe Black Uhuru, que Mikal, Sly & Robbie integrait il y a 40 ans exactement, connait alors ses années de gloire, jusqu'à ce que Mikal, très vite suivi par Sly & Robbie, finisse par quitter le groupe en 1985, pour être remplacé par Jr Reid au chant lead. On s'attardait ce soir surtout sur la periode Mikal Rose du groupe, en s'aventurant qd mm un peu aussi sur les productions avec Jr Reid...



TRIBUTE TO ROBBIE SHAKESPEARE : THE BLACK UHURU YEARS !!!





Playlist :





Black Sounds Uhro - time to unite

Black Sounds Uhro - Sun Is Shining

Black Uhuru - Wood For My Fire - Emmanuel Music 7inch

Black Uhuru - Wood For My Fire Dub - Emmanuel Music 7inch

Black Sounds Uhro - Natural mystic

Black Uhuru - Leaving To Zion - Taxi 12inch

Black Uhuru - General Penitentiary

Black Uhuru Plastic Smile

Black Uhuru - Mondays/Killer Tuesday (10" Version)

Black Uhuru - Fit You Haffe Fit

Black Uhuru - Rich & Switch - Jr All Stars 12inch

Black Uhuru - Rich & Switch Dub - Jr All Stars 12inch

Black Uhuru - Party Next Door In Session - Black Uhuru Anthem Album - Island 12inch - A Side

Black Uhuru - Pain On The Poorman's Brain

Black Uhuru - Conquer the tanker

Michael Rose - monkey business









PART 3 (38 mn. 17 s.) : Spéciale TAXI LABEL Part 1 - 90's DH







Toujour pour donner suite à notre spéciale Robbie Shakespeare de la semaine dernière, on finissait l'émission sur quelques productions de label de Sly & Robbie, le label TAXI, initialement crée par Sly & Ranchie en 1974, et que Robbie Shakespeare intègre en 1977 pour devenir le coproducteur du label avec Sly...



TRIBUTE TO ROBBIE SHAKESPEARE : THE TAXI LABEL Part 1 (90's DH) !!!





Playlist :





Yami Bolo - Freedom & Liberation - Taxi 7inch

Monty Alexander meets Sly & Robbie - People Make The World Goes Round (The Stylistics 1971)

Sly & Robbie & Linka - Pink Panther Bashment - Irie Negril 7inch

Jigsy King -Tra La La - Taxi 7inch

Jigsy King -Tra La La Dub - Taxi 7inch

General B - Costume - Taxi 7inch

General B - Costume Dub - Taxi 7inch

The Innocent Crew - Impossible Train - Taxi 7inch

The Innocent Crew (The Taxi Gang) - Impossible Train Dub - Taxi 7inch

Mikal Rose - Yush - Taxi 7inch

Pliers - Bam Bam - Taxi 7inch

Pliers & Chaka Demus - Murder She Wrote - Taxi 7inch

Pliers - Bam Bam Dub - Taxi 7inch