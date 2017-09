22 sept 2017 - Speciale WACKIES by Selecta SHK / SKANKING SHOP SESSION n°05 / LB Congo Youth Live

PART 1 (32 mn. 22 s.) : Spéciale WACKIES Label by Selecta SHK (Strictly Vinyl) !!!







Une nouvelle session consacrée au label Wackies, mais cette fois ci en compagnie de Selecta SHK de la team Cultural Vibes pour un set 100% vinyl réunissant plusieurs des sous labels Wackies et compilant une jolie panoplie de titres rares et difficiles à trouver... Collectionneurs, à vos notes !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 2 (32 mn. 22 s.) : SKANKING SHOP SESSION n° 05 !!!









On vous présente notre nouveau partenaire, à savoir le magasin Skanking Shop Music à Montpellier, qui alimente Montpellier en vinyls reggae venus du monde entier, en materiel de skate et aussi en chaussures avec sa propre marque "Skanking Shoes". Le magasin produit aussi ses propres repress, notamment en partenariat avec le mythique label Wackies dont le Skanking Shop est l'antenne officielle en France ! On vous jouera désormais aussi régulièrement que possible les derniers arrivages vinyls du magasin.

Pour cette seconde session de septembre 2017, on a choisit 6 vinyls tout juste arrivés dans les bacs cette semaine, et encore une fois, c'est "Sure Shot", not to be missed !!!



SKANKING SESSION N°05 - STRICTLY NEW VINYL RELEASE !!!





Playlist :





Joe Morgan - Warrior - Fish Tea 12inch - B Side - Repress 2017

Wailing Soul - Chatty Mouth - Jammys 12inch - 1989 Repress 2017

Wailing Soul - Chatty Mouth Dub - Jammys 12inch - 1989 Repress 2017

Jr Delgado - Illegal Gun - Jammys 7inch - Repress 2017

Jr Delgado - Illegal Gun Dub - Jammys 7inch - Repress 2017

King Kong - Whip Them - Diop Dub 7inch - 2017

King Kong - Whip Them Dub - Diop Dub 7inch - 2017

Joe Morgan - Stop Them - Fish Tea 12inch - A Side - Repress 2017

Joe Morgan - Stop Them Dub - Fish Tea 12inch - B Side - Repress 2017

Gladstone Crasher Murray - Queen Of The Nile - Crasher 12inch - A side - 2017

Vivian Jones & Russ Disciple - Fire - Imperial House Music 7inch

Vivian Jones & Russ Disciple - Fire Dub - Imperial House Music 7inch

Dennis Brown - Now & Forever - Jammys 12inch - 1985 Repress 2017

Dennis Brown - Now & Forever Dub - Jammys 12inch - 1985 Repress 2017









PART 3 (32 mn. 22 s.) : LB Congo Youth Live & Direct







LB Congo Youth nous rejoignait pour finir l'émission afin de vous annoncer en vivant et en direct la soirée organisée par l'asso Kasa Kasa à l'Old Dirty Bar à Montpellier le lendemain soir... Freestyle pour finir !!!





Playlist :





LB congo youth - Mon morceau

LB congo youth - Ma Joie (inédit)

Benni Blanco - 15 RIEN NE CHANGE

Locky Nicko ft. Kousi - larmes de sang



Freestyle !