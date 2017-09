15 sept 2017 - Intro by Daweed / LOKAL CONNECTION n°18 by LN Selecta & Vybrate with special guest RoyaKilla / Outro by Daweed

PART 1 (1 h. 01 mn. 38 s.) : Intro - News by Daweed







Une heure de nouveautés pour commencer, afin de vous présenter les derniers singles de Nkrumah, MrWilliamz, Coutney John, Da Nubian ou I Woks, mais aussi pour vous faire découvrir 2 jeunes nouveaux artistes tout droit venus de Portmore à savoir Pepper Mint et Thrilla C, et enfin pour vous présenter les albums de Brain Damage ft. Harrisson Stafford, de Lee Scratch Perry & Subatomic Sound, de Dean Frazer et de Autarchii, sans oublier le dernier one riddim nu Roots "Guidance & Protection"... ENJOY !!!





Playlist :





YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

Nkrumah - One

Mr Williamz - BAD BOY BUSINESS

Brain Damage meets Harrison Stafford - Pick Up Yourself

Lee "Scratch" Perry & Subatomic Sound System - 9 Underground Roots feat. Ari Up of The Slits

Dean Frazer - 05 Your Love Got A Hold On Me

Courtney John - Jah Love Is Waiting

01 Pepsi Brown - Shadows of the Past (Da Nubian don pon Microphone Records 2017)

Autarchii & Fari DiFuture - Keep Your Joy

Pepper Mint - Age Is Just A Number

Autarchii - Revolution

Thrilla C - Policeman

EVERTON BLENDER - 04. INNA DIS YAH TIME

JESSE ROYAL - 02. BLOWING IN THE WIND

KING MAS & FYA UMAN - 05. SCOTCH BONNET

PRESSURE BUSSPIPE - 03. GAS DEM

MORTIMER - 02. REAL MEDZ

I WOKS - We Love This Story - Ñó Echo productions









PART 2 (1 h. 26 mn. 18 s.) : Lokal Connexion Session (Set 18) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session) + Special Guest RoyaKilla (Interview)







18ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier !

Mix Session by LN & Vybrate + l'invité de la semaine à savoir Royal Killah !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled









PART 3 (25 mn. 21 s.) : Ontro - News by Daweed







Il restait une petite demie heure d'antenne pour finir, juste le tps de vs donner un petit aperçu des dernières nouveautés DanceHall...





Playlist :





Lisa Hyper - KICK IN TH DOOR REMIX

Mr Vegas - Adios Irma

02 Mungo's Hi Fi x Eva Lazarus - Live my life

Macka B - 01 Wha Me Eat (remix)

01. Good (master) E

Morgan Heritage - Reggae Night (Dubmatix Kool Remix)

KENYATA - KENYATA - START BACK IT UP MIX