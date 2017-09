1er sept 2017 - SKANKING SHOP SESSION n°04 - EXCLUSIV PRERELEASE / BACK TO THE BASIC n° 30 by Selecta Polino - Tribute to LEROY SMART / Strictly News by Daweed

PART 1 (32 mn. 22 s.) : SKANKING SHOP SESSION n° 04 !!!









On vous présente notre nouveau partenaire, à savoir le magasin Skanking Shop Music à Montpellier, qui alimente Montpellier en vinyls reggae venus du monde entier, en materiel de skate et aussi en chaussures avec sa propre marque "Skanking Shoes". Le magasin produit aussi ses propres repress, notamment en partenariat avec le mythique label Wackies dont le Skanking Shop est l'antenne officielle en France ! On vous jouera désormais aussi régulièrement que possible les derniers arrivages vinyls du magasin.

Pour cette rentrée septembre 2017, Clément du magasin a fait le déplacement ds les studios pour vous présenter en avant première exclusive les prochains repress vinyls Wackie's à sortir dans les 6 prochains mois ainsi que les futures productions vinyles du magasin !!!



SKANKING SESSION N°04 - 100% EXCLUSIV PRE RELEASE !!!





Playlist :





PART 2 (1 h. 02 mn. 36 s.) : BACK TO THE BASICS Session n°30 alongside Selecta Polino - Spéciale LEROY "DON" SMART !!!







Déjà la 30ème Back to the Basic en compagnie de Selecta Polino du StandTall Sound !!! On souffle les bougies en rendant hommage au "Don" : Leroy Smart.



Back To The Basic - TRIBUTE TO LEROY SMART !!!





Playlist :





PART 3 (50 mn. 06 s.) : Stricltly News by Daweed







Pour finir cette 1ère émission de la rentrée, retour sur les dernières nouveautés reçues par Cultural Vibes, avec notamment les derniers albums de Ginjah, Autarchii, Ammoye, Jah Jah Youth mais aussi avec les derniers singles de Spikey Tee, Perfect Giddimani and more... Check It Out !



AUGUST LATEST NEWS !!!





Playlist :





Ginjah - Happy life

Autarchii - Winner

Jstar - Babylon Children featuring Spikey Tee

Jstar - Babylon Children (Dubmatix Remix)

Jstar - Babylon Children (Numa Crew remix)

Jstar - A Better Babylon Dub

PERFECT GIDDIMANI - BUCKET LIST

Ginjah - My Sound

Ammoye - 14. Guns Off The Streets

Cookie The Herbalist & Lee Scratch Perry - Eaze! (Boomrush Productions 2017)

Jah Jah Yute - 10. Real Power Struggle.mp3

Ginjah - Roots

Autarchii - Revolution