30 juin 2017 - Intro Nu Roots / SKANKING SHOP SESSION n°03 / Strictly News by Daweed

Anthony Johnson _ CV Plate

INDUBIOUS - GOLDEN ONES (FEAT. SIZZLA)

Sticky Joe & Kingston Express - Mr Big Man - Horseman

know him for your self -Anthony Cruz

On vous présente notre nouveau partenaire, à savoir le magasin Skanking Shop Music à Montpellier, qui alimente Montpellier en vinyls reggae venus du monde entier, en materiel de skate et aussi en chaussures avec sa propre marque "Skanking Shoes". Le magasin produit aussi ses propres repress, notamment en partenariat avec le mythique label Wackies dont le Skanking Shop est l'antenne officielle en France ! On vous jouera désormais aussi régulièrement que possible les derniers arrivages vinyls du magasin. 3ème session tout de suite et maintenant, avec 3 vinyls tout juste arrivés dans les bacs du magasin, Ina Pure Roots & Kulcha Style !!!



Sugar Minott - Ghetto People - Reality SoundStation 12inch

Sugar Minott - Ghetto Et Dub 1 - Reality SoundStation 12inch

Sugar Minott - Ghetto Bass Dub 2 - Reality SoundStation 12inch

RDK HiFi meets Jamtone - Lions Of Wandsworth - Universal Roots 12inch B1 - 2017

RDK HiFi meets Jamtone - SW18 Special - Universal Roots 12inch B2 - 2017

Marlene Ammers - Solution - Universal Roots 12inch - 2017

Marlene Ammers - Solution Dub - Universal Roots 12inch - 2017

Creation Stepper - Jah Love - Word Sound & Power 12inch A1 - Press 2017

Creation Stepper - Jah Love Dub - Word Sound & Power 12inch A1 - Press 2017

Creation Stepper - This Man - Word Sound & Power 12inch B1 - Press 2017

Creation Stepper - This Man Dub ( Prophecy ) - Word Sound & Power 12inch B2 - Press 2017



Bonus Track (not Skanking Shop selection) : Fabian - Prophecy - Tribes Man Records 12 inch 33trs









Exceptionnellement pas de Fresh Outta Yard session ce soir là puisque Selecta Osne était parti joué à la première édition des soirée "Paris Town" à Paris... Mais beaucoup de sons frais à vous jouer qd mm, avec notamment les derniers albums de Marla Brown, Sticky Joe, Anthony Cruz et Born Ina Barn, mais aussi avec les derniers singles de MrVegas, Autarchii, Tiwony and more... Check It Out !



Marla Brown - CRYSTAL WOMAN

Marla Brown ft Hempress Sativa - ROOTS ROCKIN

Sticky Joe & Kingston Express - Dont Stop The Music ft Earl 16, Horseman, Chesire Cat & Solo Banton

Mr - Vegas-Terrorist-in-a-England

(5)all riches -Anthony Cruz

(7)Black Man Story-Anthony Cruz

Tackhead - Black Cinderella (RSD aka Rob Smith Remix)

Tackhead - Black Cinderella (C-Corps Love Fequency Remix)

Autarchii - Grow

Born Ina Barn - Maddie Dub

(4)One boss -Anthony Cruz

Tiwony - DREAD

Marla Brown - NIENTE PIU LACRIME

ALAM Someday

(6)injustice.-Anthony Cruz

Fatty - Raw-Style-X

Double K - Double K - Transformer Dance (Ruler Riddim)

R.E.C. - Good Good (prod. by Joli Rouge Sound)

WOWSKI - PARTY SHOT PRODUCE BY VISION HOUSE (MASTER VERSION2)