23 juin 2017 - SKANKING SHOP SESSION n°02 / GREENSLEEVES 40s EARTHSTRONG CELEBRATION

PART 1 (53 mn. 45 s.) : SKANKING SHOP SESSION n° 02 !!!









On vous présente notre nouveau partenaire, à savoir le magasin Skanking Shop Music à Montpellier, qui alimente Montpellier en vinyls reggae venus du monde entier, en materiel de skate et aussi en chaussures avec sa propre marque "Skanking Shoes". Le magasin produit aussi ses propres repress, notamment en partenariat avec le mythique label Wackies dont le Skanking Shop est l'antenne officielle en France ! On vous jouera désormais aussi régulièrement que possible les derniers arrivages vinyls du magasin. 2nde session tout de suite et maintenant, avec 6 vinyls tout juste arrivés dans les bacs du magasin, Ina Pure Roots & Kulcha Style !!!



SKANKING SESSION N°02 !!!





Playlist :





YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

Harold Butler - Dedication Rock - Wackie's 7inch - Repress 2017

Gladstone Anderson - Holy Children - Glad Sound 10inch - Repress 2017

Don Carlos - Prepare Jah Man - Rawse 7inch - Repress 2017

Don Carlos - Prepare Jah Man Dub - Rawse 7inch - Repress 2017

Wackies - Roots Rock Special - Tribesman Records 10inch - Repress 2017

Heptones - Natural Mystic - Channel1 7inch - Repress 2017

Heptones - Natural Mystic Dubplate Dub - Channel1 7inch - Repress 2017

Jerry Harris - We Got To Live Better - Wackie's 7inch - Repress 2017

Happy Love - Love We All Need - Tribesman Records 10inch - Repress 2017

Love Joys - Studio Man - Wackie's 7inch - Repress 2017

Love Joys - Studio Man Dub - Wackie's 7inch - Repress 2017

Gladstone Anderson - Holy Mount Zion - Glad Sound 10inch - Repress 2017

Gladstone Anderson - Holy Mount Zion Dub - Glad Sound 10inch - Repress 2017









PART 2 (2 h. 03 mn. 10 s.) : Special GREENSLEEVES Label (Happy 40's EarthStrong !!!) by Daweed







Les 2 dernières heures de cette émission etaient à peine suffisante pour vous donner ne serait ce qu'un avant gout de tout ce qu'à pu produire le label Greensleeves en Europe et dans le monde, label dont l'histoire commence en 1975 par l'ouverture par deux passionnés de Reggae, alias Chris Cracknell et Chris Sedgwick, d'un magasin de vente de vinyl reggae dans le quartier West Ealing à Londres.

Trés rapidement, les 2 associés vont comprendre tout le potentiel que repésente cette musique et s'y investir pleinement : ils se lancent dans la production 2 ans plus tard, (en 1977 soit il y a 40 ans cette année !), tout d'abord en produisant des groupes de leur quartier comme les Reggae Regulars, puis ensuite en s'assoçiant avec le plus grds producteurs de Jamaïque pour sortir leurs productions en Europe au format maxi 45 trs vynil. Ils travaillent ainsi rapidement avec Linval Thompson, puis Jammys et d'autres, en rachetant les copyrights des productions de ces derniers. Ils permettent ainsi aux producteurs et artistes jamaïcains de toucher l'Europe, et réciproquement ravient par la mm occasion les fans de plus en plus nbreux sur le continent, fans en demande croissante de nouvelles productions...

Devenus très vite incontournable sur le marché, les 2 partenaire vont continuer à prosperer tout au long des années 80, 90 puis 2000, en rachetant au final pas moins de 20000 copyrights !!! Ce catalogue impressionnant finit par être racheté en 2008 par VP Records qui à pris le relais depuis et continue à porter haut l'étendart de mythique label Greensleeves !

On revenait donc sur qques productions du début du label (des années 70 à la fin des années 80) afin de célébrer comme il se doit le 40ème anniversaire d'existence du label.



HAPPY 40's EARTHSTRONG to the GREENSLEEVES Label !!!



P.S. : pour finir la session, un dernier vinyl issu du magasin Skanking Shop à Montpellier, avec le trés sérieux repress de Coozie Mellers !





Playlist :





Reggae Regular - The Black Star Liner - Greensleeve 12inch - 1978

Reggae Regular - Where Is Jah - Greensleeve 12inch - 1978

Mighty Diamonds - Gates Of Zion - Greensleeve 12inch - 1980

Mighty Diamonds & Sly & Robbie - Zion In Dub - Greensleeve 12inch - 1980

Earl Sixteen - Trials And Crosses

Johnny Osbourne And Papa Tullo - Back Off

Barrington Levy - Too Poor

Ken Boothe - Welfare People - Greensleeve 12inch - 1983

Barry Brown - Love Is What The World Want

Ken Boothe - If I Had Known - Greensleeve 12inch - 1983

Pad Anthony - Crazy Love - Greensleeve 12inch - 1984

Pad Anthony - Crazy Love Dub - Greensleeve 12inch - 1984

Bunny Lie Lie & Lee Van Cleef - Mr Dynamite - Greensleeve 12inch - 1983

Bunny Lie Lie & Lee Van Cleef & Roots Radics - Dynamite Dub - Greensleeve 12inch - 1983

Linval Thompson - Holding On To My Girlfriend

Nicodemus - Wife And Sweetheart

Dennis Brown - It s Magic - Greensleeve 12inch - 1984

Dennis Brown - It s Magic Dub - Greensleeve 12inch - 1984

Wayne Smith - Ickie All Over - Greensleeve 12inch - 1985

Tonto Irie - Life Story - Greensleeve 12inch - 1985

Tonto Irie - Life Story Dub - Greensleeve 12inch - 1985



Bonus Tracks (Skanking Shop selection) :

Coozie Mellers - You Move - Wackie's 10inch - Repress 2017

Coozie Mellers - You Move Dub - Wackie's 10inch - Repress 2017

Coozie Mellers - Eazy - Wackie's 10inch - Repress 201