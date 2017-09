16 juin 2017 - Intro by Daweed / Interview de Karim (Association PROMART) / SKANKING SHOP SESSION n°01 / African Princess Riddim / LOKAL CONNECTION n°17 by LN Selecta & Vybrate

PART 1 (10 mn. 34 s.) : Intro - News by Daweed







Vu le programme chargé de ce vendredi, on commençait par une courte intro pour vous présenter le dernier single de Coutney John et revenir rapidement sur le dernier album de Mark Wonder...





Playlist :





YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

Courtney John-All The Way

Mark Wonder - 08 - Lots Of Raging Dubwize









PART 2 (12 mn. 46 s.) : Karim de l'association PROM'ART (Interview par Daweed)







Enregistré la veille, voici l'interview de Karim de la nouvelle association montpelliéraine Prom'Art, qui a pour but de revaloriser la culture et l'art en général sur Montpellier, d'une part en soutenant et en accompagnant les artistes, d'autre part en organisant des évènements un peu partout en ville, afin de réunir artistes, habitants et commerçants autour de projets culturels et artistiques communs.



Présentations et explications avec Karim, check it !









Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 3 (42 mn. 25 s.) : SKANKING SHOP SESSION n° 01 !!!







On vous présente notre nouveau partenaire, à savoir le magasin Skanking Shop Music à Montpellier, qui alimente Montpellier en vinyls reggae venus du monde entier, en materiel de skate et aussi en chaussures avec sa propre marque "Skanking Shoes". Le magasin produit aussi ses propres repress, notamment en partenariat avec le mythique label Wackies dont le Skanking Shop est l'antenne officielle en France ! On vous jouera désormais aussi régulièrement que possible les derniers arrivages vinyls du magasin. 1ere session tout de suite et maintenant, avec 5 vinyls tout juste arrivés dans les bacs du magasin, Ina Pure Roots & Kulcha Style !!!



SKANKING SESSION N°1 !!!





Playlist :





Vivian Jones & S Lopez - Leonard Howell Version (Great Leader Dub) - Lana Sounds 7inch - B Side - 2017

Vivian Jones - Leonard Howell - Lana Sounds 7inch - A Side - 2017

Yabby You ft. Trinity - Stop Your Quarrelling Extented - Jah Fingers 12inch - A Side - 2017

Yabby You ft. Trinity & Jah Fingers All Stars - Stop Your Quarrelling Dub Mix 1 - Jah Fingers 12inch - B Side - 2017

Yabby You ft. Trinity & Jah Fingers All Stars - Stop Your Quarrelling Dub Mix 2 - Jah Fingers 12inch - B Side - 2017

Yabby You & Jah Fingers All Stars - I m Just A Dread Instrumental - Jah Fingers 12inch - B Side - 2017

Yabby You - I m Just A Dread - Jah Fingers 12inch - A Side - 2017

Yabby You & Jah Fingers All Stars - I m Just A Dread Dub Mix 1 - Jah Fingers 12inch - A Side - 2017

Yabby You & Jah Fingers All Stars - I m Just A Dread Dub Mix 2 - Jah Fingers 12inch - B Side - 2017

Yabby You & Jah Fingers All Stars - Mighty Counselor Instrumental - Jah Fingers 12inch - B Side - 2017

Yabby You - Mighty Counselor - Jah Fingers 12inch - A Side - 2017

Yabby You & Jah Fingers All Stars - Mighty Counselor Dub Mix 1 - Jah Fingers 12inch - A Side - 2017

Yabby You & Jah Fingers All Stars - Mighty Counselor Dub Mix 2 - Jah Fingers 12inch - B Side - 2017









PART 4 (22 mn. 15 s.) : Transition by Daweed - The "African Princess" Riddim







Petite transition, avant de laisser la main à LN Selecta et Vybrate, pour vous présenter la dernière production du label Irie Ites, qui vient de sortir le African Princess Riddim. Un riddim qui ravira tous les fans de Early Digital puisque le riddim semble sortir tt droit de la fin des années 80, dans la lignée des labels de l'époque tels que Crat ou Tachyon... Riddim suivi d'une dernière selection venue du magasin Skanking Shop à Montpellier avec un repress Early Digital de Horace Martin.



AFRICAN PRINCESS RIDDIM : HEAVY RIDDIM !!!





Playlist :





Trinity & D. Brown - African Princess

King Kong - Change

Lt Stitchie - Free Up

Lilly Melody aka Isiah Mentor - Ganja Now

Perfect Giddimani - Pull Up

Echo Minott & Skarra Mucci - Wicked & Wild

Jericho - Dubwize



Bonus Track (Skanking Shop selection) :

Horace Martin - Give Me The Vives - Horace Martin 7inch - A Side - 1987 Repress 2017

Horace Martin - Give Me The Vives Version - Horace Martin 7inch - B Side - 1987 Repress 2017









PART 5 (1 h. 29 mn. 05 s.) : Lokal Connexion Session (Set 17) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)







17ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier !

Exeptionnellement pas d'invité pour cette dernière Lokal Connexion avant les vacances d'été.



Strictly Mix session by LN Selecta !





Playlist :





Non Disponible / Not Available