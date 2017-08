19 mai 2017 - Intro by Daweed (Dedicated to FRANKIE PAUL) / RAMSES en Vivant et en Direct (Interview & Freestyle) / LOKAL CONNECTION n°16 by LN Selecta & Vybrate with Special Guest DEBROUYA

PART 1 (1 h. 03 mn. 39s.) : Intro - (Dedicated to FRANKIE PAUL - R.I.P.) News by Daweed







1h de nouveautés pour commencer l'émission, dédicacé à Frankie "Stevie Wonder" "Dancehall" Paul, dont on venait tt juste d'apprendre la disparition... R.E.P. F.P. !!!



FRESH NEWS !!!





Playlist :





Isiah Mentor - CULTURAL VIBES SHOW

Frankie Paul - Worries In The Dance

Billie Jean Riddim - Frankie Paul - Do Good Dub - Jammys 7inch

Billie Jean Riddim - Frankie Paul - Do Good - Jammys 7inch

King Kong - 02 Work

King Kong - 04 Cyaan break me

SELECTA 7 RIDDIM - GANJA BIZNESS RIDDIM

RSNY - REAL GANJA MAN

MIGHTY MYSTIC - SWEET SENSI

JAHDAN BLAKKAMORE - NATURAL HEALING

KING MAS - BIG GANJA BUSINESS

BOBBY HUSTLE - STAY HIGH ON THE LOW

GAPPY RANKS - BREAKFAST

CHINO - FEELING IRIE

SELECTA 7 RIDDIM - GANJA BIZNESS RIDDIM

KELISSA - WAKE UP AND LIVE (FEAT. JESSE ROYAL)









PART 2 (57 mn. 43 s.) : RAMSES "SAÏ SAÏ" Live & Direct ds les studios !!!







Ramses, du mythique duo francophone "Saï Saï", était de passage dans les studios pour présenter en avant première et en exclusivité sur Cultural Vibes son dernier single "Jungle Urbaine", en combinaison avec Sergent Garcia ! L'occasion de revenir en interview (par Daweed) sur les autres activités de Ramses, et aussi de se lacher sur un petit freestyle !

Large Up T-Irie pour la connection & Elijah !





Playlist :





Ramses Feat Princess Erika - A L'EPREUVE DU TEMPS

INTERVIEW by Daweed Part 1 - Mafia & Fluxy - Good Good Lov'n (Instrumental)

Ramses - Puppa Leslie Tribute (EXCLUSIV INEDIT DIGITAL MIX)

INTERVIEW by Daweed Part 2 - Dubmatix - Roll Dem Riddim

Segrent Garcia ft. Ramses - JUNGLE URBAINE (EXCLUSIV PRE RELEASE)

Ramses - Rouleurs a l'heure (judgment riddim stereo)



FREESTYLE (start @ 45mn. )









PART 3 (32 mn. 27 s.) : Lokal Connexion Session (Set 16) alongside LN Selecta & MC Vybrate & Special Guest DEBROUYA (Interview & Freestyle)







16ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier !

Une fois n'est pas coutume on commençait cette nouvelle Lokal Connexion directement avec l'invité de la semaine à savoir Debrouya...



DEBROUYA LIVE ( Freestyle start @ 18 mn. 10 s. )!!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 4 (31 mn. 57 s.) : Lokal Connexion Session (Set 16) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)







Mix Session by LN & Vybrate (session raccourcie du au manque de temps...) !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled