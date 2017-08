28 avril 2017 - Intro (News) by Daweed / Fresh Outta Yard Session n°18 by Selecta Osne

PART 1 (1 h. 03 mn. 07 s.) : INTRO by Daweed - 2017 News







On terminait ce mois d'avril avec, entre autre, les derniers albums de Black Roots, Blessed, Uman & Mr Lézard, ainsi que les derniers single de Jah Sun et de Johnny Clarke :



Rod Taylor _ Ext Mix CV Plate

Black Roots/Jah Garvey - I Believe featuring Jah Garvey

Black Roots/Jah Garvey/Buggsy - I Believe featuring Jah Garvey and Buggsy

Black Roots - Life in the System Dub

Blessed - Unexpected

Jah Sun - Between The Lines - 09 - Guess Who

MrLézard - 17-L'aumone

UMAN - 12 - Tous ensemble

Jah Sun - Between The Lines - 01 - Love Currency

MrLézard - 20-Un jour tu comprendras.mp3

SCOB066 A Mungo's Hi Fi ft Johnny Clarke - Rain keeps on falling

SCOB066 B Mungo's Hi Fi - Spring shower dub

MrLézard - 2-La vie ne tient qu'a un fil

UMAN - 01 - Faut y aller (feat. BIC)

UMAN - 03 - La vie est belle

Blessed - No Side Chick

Blessed - Herb Tea

UMAN - 08 - I Love My Life









PART 2 (1h 54 mn. 18 s.) : FRESH OUTTA YARD Session (Set 18) by SELECTA OSNE (IZABOO SOUND)







La 18ème édition de notre rubrique sélectée et animée par Selecta Osne du Izaboo Sound, pour revenir sur ttes les dernières nouveautés DanceHall du mois d'avril 2017, inna Juggling Style...



Non Disponible / Not Availabled