31 mars 2017 - Intro (News) by Daweed / Fresh Outta Yard Session n°17 by Selecta Osne

PART 1 (1 h. 06 mn. 23 s.) : INTRO by Daweed - 2017 News







Le mois de mars aura été un bon cru en matière de productions Reggae et DanceHall, et on avait encore énormément de nouveautés à vous faire découvrir ce soir ! Moi même Selecta Daweed pour commencer l'émission en vs présentant, entre autre, les derniers albums de Patois Brothers, Illbilly Hitec, Mr Lézard, Teacha Dee et Barrington Levy...



BRAND NU !!!





Playlist :





Dar K - CV

Patois Brothers - Play Roots

iLLBiLLY HiTEC - Real ft. Gardna & Kinetical

Mr LEZARD Leve la tete - Confucius reloaded riddim

iLLBiLLY HiTEC - Seven Seas ft. Kinetical

Teacha Dee - 9. Teacha Dee - Emperor Selassie

FreedomCry - FreedomCry - Still A Give Thanks

Teacha Dee - 5. Teacha Dee - Rastafari Way

Patois Brothers - Switch Off Babylon

iLLBiLLY HiTEC - Way Up ft. Kinetical & Longfingah

Barrington Levy - G.S.O.A.T.

XT & EEK A MOUSE - RUBE BOYS

Twinkle Brain - Love Lights

Jafrass - Gone Again

Versatile - Money Can't Buy

Bugle - What Condition

Laden - Success

Popcaan - Real Thugs[RAW]

Propa Fade - Not For Sale [RAW]

Vybrant - Nightfall

I Octane - Body Loyal [RAW]

Esco - Real Love

Raine Seville - Me & U [RAW]

Teflon - Empress











PART 2 (1h 54 mn. 18 s.) : FRESH OUTTA YARD Session (Set 17) by SELECTA OSNE (IZABOO SOUND)







La 17ème édition de notre rubrique sélectée et animée par Selecta Osne du Izaboo Sound, pour revenir sur ttes les dernières nouveautés DanceHall du mois de février 2017, inna Juggling Style...



March 2017's FRESHES !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled