24 mars 2017 - Intro (News) by Daweed / Hip Hop Session (Set 2) by DJ LDZ / Interview & Freestyle de HAZER & All High Times Krew (DIRTY TRAP MUSIC) / Outro (DH News) by Daweed

PART 1 (34 mn. 14 s.) : INTRO by Daweed







Quelques nouveautés new roots pr commencer, avec des extraits des derniers albums et EP de Nkrumah, Earth Beat Movement, Range et Praj-X, ainsi que les deniers singles de XT ft. Eak A Mouse et de Father Goose...



FROM NU ROOTS TO HIP HOP !!!





Playlist :





Rod Taylor _ Ext Mix CV Plate.wav

Mkrumah - World a Reggae

Eeka & XT - WEED I LOVE MASTER

Range - Inward Rasta

Earth Beat Movement - White moon

Kwan - In Love Again

Praj - X - Praj - X - Sun A My King

Father Goose - Its Friday









PART 2 (27 mn. 51 s.) : HIP HOP TIME alongside DJ LDZ (Set 2)







DJ LDZ au contrôle des platines pour un set 100% Hip Hop, Old & New School !



HIP HOP TIME !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 3 (1 h. 00 mn. 00 s.) : INTERVIEW de HAZER par Daweed + FREESTYLE TIME alongside HIGH TIMES KREW (ft . SKALAP, CAMO DIGITAL & NOYZI) :







On recevait ce soir HAZER, fondateur du Label et Krew HIGH TIMES pr représenter le Trap Music sur Montpellier... Interview rapide pr faire les présentations et rappeler la sortie tte récente de la mix tape "Never Fall In Trap" du Krew...

Freestyle Start @6 mn. 45 s.



HAZER ft. CAMO DIGITAL, NOYZI & SKALAP - THE MTP DIRTY TRAP CONNEXION !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 4 (55 mn. 55 s.) : OUTRO by Daweed - 2017 DH News







Encore une fois, on finissait l'émission de façon énergique avec près d'une heure de Brand Nu DanceHall !!!





Playlist :





Supreme Solyd - Boyfriend (EEEDIOT)

Deizzle - First Chapter

Mr Lézard - 14-Comme un chien dans un jeu de quilles

MARVIN - BINNS - THUGGIN

DEIZZLE - TEK UP MI TOOL

Nuh Limit Family Ft UZMAN - Shots In Ma Cup

MR EASY - GONE A LEAD

Walshy - Fire-Presents-Ketchup-feat-Bunji-Garlin-NO-LAZINESS-MASTER

MUNGA - MI FINGER - PHAT 40 RIDDIM-#G1M

MUNGA HONORABLE - NUH GEORGIE PORGIE

I-OCTANE x DEIZZLE x HAZARD - MONEY PON MONEY

Praj - X - Praj - X - Dem A Say Wah Do Me

Iyara ft Bunji Garlin - Energy Party _ Iyara ft Bunji Garlin (LockeCity Music)

Deizzle - Weh She Wan Do

Alkaline - Major Lazer Run Up_Alkaline - 12pm (WIlly Chin Remix) RAW

DANIELLE - DI-ROUND-A-BACK-RAW

Stinga J - Caan Dis Badman.mp3

(ANCIENT RECORDS) GENNA GIRL RIDDIM 2017 - CRONY & FAT JOE FREESTYLE !!!

Mr LEZARD Leve la tete - Confucius reloaded riddim

Mandinka & G Mac - We Nah Sleep

Mr Lexx - Rock Steady

Ward 21 - When We Buss

Skarra Mucci - Show Time