17 mars 2017 - Intro by Daweed / LOKAL CONNECTION n°14 by LN Selecta & Vybrate with Special Guest Pitch Up (Iriejahzz) / Outro by Daweed

PART 1 (22 mn. 10 s.) : Intro - New Single & New No No No Riddim !!!







Quelques nouveautés pourcommencer cette émission, des derniers single de Queen Ifrica, XT, Courtney John, Tom Laing, David Lion et Axcess suivi du tout dernier riddim produit par le label américain Gyasi Record, avec une reprise du classique riddim Studio 1 du morceau No No No de Dawn Penn...



FRESH NEWS !!!





Playlist :





Jegz Cultural Vibes DubPlate

Queen Ifrica & Damian 'Jr. Gong' Marley - Truversation

XT - SO BEAUTIFUL MASTER

Courtney John - Yes We Are

Tom Laing - Kings Highway

David Lion - Cast Away

Axxcess - Murdera

We want Me Love Junior Flames

Love is Incorporated JR Tiger

Love Song Got to Play Princess lemonious

Feel For You King Ledgi

From the Heart Papa Michigan

Heat Of The Night Keeling Beckford and Blond D

Lovers Collide Blackout JA

Concentrate Yehza Gayo

Good Day Mikey Jarrett

Blazing Fire Shaka Ranks

Having a Good Day St Smurf

Just Give Up Lee Major

No No No Riddim

Beat Movement - Wake up

Praj - X - Praj - X - Sun A My King

DA'VILLE - SURRENDER









PART 2 (58 mn. 04 s.) : Lokal Connexion Session (Set 14) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)







14ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier !



Mix Session by LN & Vybrate !!!





Playlist :





PART 3 (21 mn. 57 s.) : Lokal Connexion Session (Set 14) alongside LN Selecta & MC Vybrate & Special Guest PITCH UP outta IRIEJAHZZ BAND (Interview & Freestyle)





Comme à chaque Lokal Connexion, l'heure de l'invité du mois, à savoir ce soir PITCH UP du groupe IRIEJAHZZ, pour une session accoustique accompagnée des autres membres du groupe Karl (batteur) et Samuel (bassiste)



PITCH UP LIVE ACCOUSTIQUE ( Freestyle start @ 15 mn. 40 s. )!!!





Playlist :





PART 4 (31 mn. 38 s.) : Outro by Daweed - News







Encore quelques nouveautés en guise d'outro, avec les derniers singles de Wowski, Mr Vegas, un extrait du nvel EP du jeune Praj-X, du dernier album de The Earth Beat Moovment et enfin le Doper Than Dope Riddim...





Playlist :





Praj - X - Praj - X - Fi Me Mama

Wowski - Psalms 99

Praj - X - Praj - X - Desert Clarks

Mr Vegas - Kill Har Wid Di No

King Toppa - Doper Than Dope Riddim

King Toppa - Doper Than Dope ft SK Simeon

King Toppa - Make Love Not War - Longfingah

King Toppa - Karma ft Gento

King Toppa - Frenchy Accent - Tribuman -

Earth Beat Movement - Fyah Alarm