10 mars 2017 - Intro (News) by Daweed / Hip Hop Session by DJ LDZ / Interview & Freestyle de TREIZEIGHT ft GIO & RENA / Outro (DH News) by Daweed

PART 1 (33 mn. 12 s.) : INTRO by Daweed - Mr Lézard (Pre Release)







Présentation en avant première du tout nouvel album de Mr Lézard, l'album "Comme Un Chien Dans Un Jeu De Quille"...



EXCLUSIV PRE RELEASE !!!





Playlist :





Jegz - Cultural Vybz DubPlate

Mr Lezard - 17 - L'aumone - Album Comme Un Chien Ds Un Jeu De Quille PRE RELEASE

The Rhythm Express - Women Of The World

Mr Lezard - 3 - Une gueulante de plus - Album Comme Un Chien Ds Un Jeu De Quille PRE RELEASE

Mr Lezard - 12 - Jaloux - Album Comme Un Chien Ds Un Jeu De Quille PRE RELEASE

Mr Lezard - 18 - Reggae Music feat Baby G - Album Comme Un Chien Ds Un Jeu De Quille PRE RELEASE

Mr Lezard - 4 - La reussite feat mr Samy - Album Comme Un Chien Ds Un Jeu De Quille PRE RELEASE









PART 2 (32 mn. 11 s.) : HIP HOP TIME alongside DJ LDZ







DJ LDZ au contrôle des platines pour un set 100% Hip Hop, ina Old School Classic Style...



HIP HOP TIME !!!





Playlist :





PART 3 (51 mn. 15 s.) : INTERVIEW de TREIZEIGHT par Daweed + FREESTYLE TIME alongside TREIZEIGHT ft. GIO & RENA







On recevait ce soir le rappeur Treizeight venu présenter son dernier et 1er album "A Contre Jour" accompagné du rappeur GIO. Petites présentations en guise d'interview avant de continuer en Freestyle avec Treizeight ft. GIO suivi d'un Freestyle solo de la jeune Rena...

P.S. : Freestyle Start @7 mn. 13 s. (Sorry pr les 30 1eres secondes difficilement audibles, on a fait les balances en direct !)



TREIZEIGHT ft. GIO / RENA - HEAVY HIP HOP FREESTYLE SESSION !!!





Playlist :





PART 4 (55 mn. 05 s.) : OUTRO by Daweed - 2017 News







On finissait l'émission de façon énergique avec près d'une heure de Brand Nu DanceHall, en

terminant par QQ à qui on souhaitait un Joyeux Anniversaire aujourd'hui !





Playlist :





Gyptian You Me Love (Raw)

FAMOUS TWENTY - WHINE UP YAH SUH

EARTHWORM - RIDE IT (RAW)

WAYNE WONDER - DUNG DUNG LOW

PATEXX - DIF-A-RENT (JA EDIT)

ITA'KAY - GARRISON BORN

X-ALE - CAR GALISS

JAHRANIMO - COME OFF

DELLY RANX - BLIND DEM (BADMIND)

TARANCHYLA - FULL STOP

FROGGY - BADDA (RAW)

CUTTY RANKS - BRAVE ENOUGH (VARIOUS ARTIST DISS)

CHARLY BLACK - THE HURB (FLY HIGH)

Addiction - Fly To Dubai

MONEY MANAGEMENT RIDDIM-DCRM_MSTR

RATIGAN - HOUSE MONEY RAW

MAD COBRA - MAN SICK

MUNGA - BACK IT UP

MAD RHYMES - BUM

FRAAS MAN - HYGIENE

BEEKIE BAILEY - NAA RAMP WID IT

G LOC - GET GAL

MONEY MANAGEMENT RIDDIM-DCRM_MSTR

Cham - Money Wine

Various Artistes - QQ - Bounce Around

QQ - What You Gonna Say [Ixtra Refix] Dj NeYaLion

QQ - Pretty And Cute

Qq - Wine