03 mars 2017 - Intro (News) by Daweed / Freestyle alongside MC RADIKAL SEKE & LDZ / Outro (DH News) by Daweed

PART 1 (1 h. 16 mn. 11 s.) : INTRO by Daweed - 2017 News







Du New Roots au Reggae Hip Hop, 100% Nouveautés pr commencer cette émission, Check It Out !



Selecta Daweed - GOLD aka Sir Daminent DUBPLATE

xt - friday-night

Ibo Fire - Ibo Fire - Play Reggae Music

Coppa Flex - Coppa Flex - Caught Up In This Music

Jah Furnace - Jah Furnace - Don't Hurt The Children

Kenyata Mission - Kenyata Mission - Broke & Hungry

Dilligent - Dilligent - Protect Ma Life

Great One - Great One - Proud Am A Soldier

Vasheek - Vasheek - Falling In Love

Various Artistes - Rolling Stone Instrumental

Propa Blend - High Like Cloud (RAW)

Propa Blend - Stalk A Sensi

Josh Clarke - Drunk Driving

Randy Valentine - Zion (feat. CJ Fly)

Yellam - One way

Booba Starr - Inna Kinston City [Album Version]

WINTER DUBBIN - AHOE REC

Booba Starr - Product of the Ghetto (Street Hymn)

01 Amlak Redsquare - Too Late feat. Jah Exile (RSQRB Production 2017) PROMOTIONAL COPY

Dubmatix_ft_Gappy_Ranks_Roll_Dem_(Roots_Version)

The Gideon and Selah - Badadeng Remix

Alfray - Neva Si Mi Fall

MY CONCERN (WOMAN POWER) - THUGSY MALONE & REENA.mp3

Future Fambo - Fix My Life

Dubmatix_ft_Gappy_Ranks_Roll_Dem









PART 2 (55 mn. 48 s.) : FREESTYLE TIME alongside MC RADIKAL, SEKE & LDZ







Ca faisait longtemps qu'on s'était pas laisser aller à un Live 100% Freestyle à la radio, chose faite ce soir grâce au passage de MC Radikal, Seke et LDZ ds les studios, juste pr le Show, juste pr la Vibe, Merci et Large Up à eux 3 !!!

P.S. : on s'est tellement laisser aller à la Vibe qu'on a pas vu le temps passer et que le Freestyle à durer plus d'1h30 en vrai ; vs avez dc ici une version tronquée d'1/2h... N'hésitez pas à ns contacter par mail pr avoir le Freestyle en entier, Big Up !



PART 3 (23 mn. 55 s.) : OUTRO by Daweed - 2017 News







On gardait le tempo dans les dernières 20 mn. d'émission, façon Brand Nu DanceHall, en vs souhaitant à Ttes et Ts un bon week end et une bonne semaine !





Bling Dawg Ft. Kartel - Start It

Dee Dr - Real Winner

Rane Son - Walking Bank [ATM] radio

MUNGA HONORABLE - LUV (REMIX) - #GRAN1MIX

Shenseea - ft-Vybz-Kartel Loodi-Raw-Version

MUNGA HONORABLE - RAPID BURST - #GRAN1MIX

Starboy Showtime - Mi Nuh Trust People (Prod by Darshan Recordz)

Nuh Limit Family Ft UZMAN - Shots In Ma Cup

Savage Whine Mama 0209 Soothe



BONUS INTERNET TRACKS :



Walshy - Fire-Presents-Ketchup-feat-Bunji-Garlin-NO-LAZINESS-MASTER

MUNGA - MI FINGER - PHAT 40 RIDDIM-#G1M

MUNGA HONORABLE - NUH GEORGIE PORGIE

Iyara ft Bunji Garlin - Energy Party _ Iyara ft Bunji Garlin (LockeCity Music)