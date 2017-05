17 fevrier 2017 - Happy EarthStrong to Our Reggae Stars / LOKAL CONNECTION n°13 by LN Selecta & Vybrate Speciale Lover / Outro by Daweed (JA New dh riddim)

PART 1 (1 h. 00 mn. 12 s.) : Happy EarthStrongz to Our Reggae Stars !!!







On célébrait cette semaine les anniversaires de Simple Simon, Ralston Grant (Twinkle Borthers), Ansel Cridland (The Meditations), Baby G, Nikki Burt, Spanner Banner, Stevie Face, Khalila Rose, Teflon, Cutty Ranks & Ali Campbell (UB40) ! Petite compilation de différents titres de chacun d'entre eux pour commencer cette émission...



HAPPY EARTHSTRONGS TO OUR REGGAE STARS !!!





Playlist :





YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

Simple Simon - Murderer - Roof International 7inch

Twinkle Brothers - Enter Zion - Twinkle 7inch - 2001

The Meditations - Woman Is Like A Shadow - Scandal Records 7inch

Baby G - 15 - Il est temps

NIKKI BURT - GOOD WINE

spanner_banner - can't_fight_that_feeling

stevie face - only jah can

Khalilah and Turbulence - Unite and Be Strong

Baby G - Libre

TefloN - WE RUN THIS

Cutty Ranks - Global

UB40 - Way U Do the Things Yo

teflon - its been a while

spanner banner - roots

Khalilah Rose - Weep Not









PART 2 (1 h. 27 mn. 34 s.) : Lokal Connexion Session (Set 13) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)







13ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier... Pr célébrer la St Valentin, Spéciale LoVeR Tonight !



Mix Session by LN & Vybrate : LOVE !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled









PART 3 (34 mn. 07 s.) : Outro by Daweed - New JA DH Riddims







Fin de l'émission toute en énergie, avec 2 riddims DH to fraichement venus de Jamaïque...





Playlist :





E.sy Kennenga - O Konba

Quick Cook - Feel My Pain.mp3

Dee Dré - Real Winner

VERSETILE FT. VERSHON - U FI KNOW [RAW]

GOTT YO - HOUSE AND CARS

TARNADO - GYAL WHINE

HOT K - GOOD GOOD PUSSY - Radio

JANICE WATSON - TAKE ME HIGH - Raw

LAVISH - POP OFF AND SQUEEZE

WORLD BLAST ( ANDREW POWELL) - OLE TIME SUMTING ( OLD TIME SOMETHING)

ROAD STAR - FREE DI WORLD BOSS

RAS MYHRDAK - RISE ONE FAST

MIX MASTER DAVID - INTERNATIONAL PARTY INSTRUMEN

ROAD ELF - STRESS FREE

MINK JO - BUBBLE AND WINE

O.C. feat ABIZZY AND MINK JO - BUBBLE AND WINE

BEENIE MAN - DOBAHDAE

CEE GEE - NO CHANCE

DELLY RANX - DRINK AND RAVE



BONUS INTERNET TRACK: Nuh Limit Family Ft UZMAN - Shots In Ma Cup