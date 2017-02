3 fevrier 2017 - Intro by Daweed - Speciale Reggae Month / BACK TO THE BASIC n° 26 by Selecta Polino - Dennis Brown Digital Days / Outro by Daweed - Speciale Reggae Month

PART 1 (16 mn. 56 s.) : INTRO by Daweed - Spéciale Reggae Month







Plusieurs évènement à célébrer en ce début février : les anniversaires juste passés de Dennis Brown, Bim Sherman ou encore Féfé Typical, mais aussi le Black History Month célébré aux Etats Unis depuis 1970 officieusement, depuis 1976 officiellement ou encore le Reggae Month très officiellement lancé depuis 2008 par le gouvernement jamaïcain... Pas le temps de tt célébrer en une fois, c'est donc sur ce dernier évènement qu'on s'attardait plus particulièrement ce soir, évènement qu'on célèbrera tout le long du mois de février...



Happy Reggae Month !!!





Playlist :





Bob Marley - Dance Do The Reggae

Bob Marley - Reggae on Broadway

Typical Féfé - REGGAE









PART 2 (1 h. 13 mn. 18 s.) : BACK TO THE BASICS Session alongside Selecta Polino - Dennis Brown : The Digital Days (Happy EarthStrong !)





La 26ème Back to the Basic en compagnie de Selecta Polino du StandTall Sound, avec une spéciale Dennis Brown à l'occasion de son 60eme anniversaire (1er fevrier 1957 / 1er fevrier 2017), et plus précisément une sélection (100% vinyl comme d'habitude avec Polino) de ses titres digitaux, à partir de 1985...



Back To The Basic - Happy Digital EarthStrong to Dennis Brown !!!





Playlist :





PART 3 (55 mn. 57 s.) : OUTRO by Daweed - Spéciale Reggae Month







Célébration du "Mois Du Reggae" : une selection de morceaux parlant uniquement du Reggae Music !!!



Happy Reggae Month !!!





Playlist :





Horace Andy - Reggae Beat

Administrators - This Is Reggae Music

Busy Signal - Reggae Make You Rock

Lutan Fyah - Feel Like Skank

Cali P - Reggae Music

Zap Pow - This Is Reggae Music

Inner Circle - This Is Reggae Music featuring The Reggae Wave

RICHIE STEPHEN & U ROY - REAL REGGAE MUSIC

Siaosi - Reggae Party

CHRISTOPHER MARTIN - REGGAE ROAD BLOCK

Admiral Tibet - Reggae Music (Belt Riddim) {GT Muzic Production}

JahVanI - Reggae music

Kozmik Consciousnez - Reggae got soul

Queen Omega - Reggae Ambassada

Degree - Reggae Dancehall