27 janvier 2017 - Intro (News) by Daweed / Fresh Outta Yard Session n°15 by Selecta Osne / Outro (DH News) by Daweed

PART 1 (1 h 02 mn. 12 s.) : INTRO by Daweed - 2017 News







Une intro en mode "Warm Up", pr vs chauffer avant le set de Selecta Osne, avec qques nouveautés allant du New Roots / Rub A Dub au DanceHall...



BRAND NU - THE WARM UP !!!





Playlist :





Rod Taylor - Ext Mix CV Plate

01.Spectacular - Jah Rise

02.Sir Jean - Together We Stronger

03.LutanFyah - Modern Day Traitors

04.Djanta - Steppin' In

05.LMK - Some A Dem (Slow Down)

06.Lion D - Deh Yah

07.Conquering Records - My Enemies Riddim

Lyricson - If We Try

Lyricson - Revolution Time Again Feat Vaughn Benjamin (Midnite)

Nattali Rize & Julian Marley - Natty Rides Again

J Star - Bad Boy Stepping ft Ranking Joe

SCOB063 A Mungo's Hi Fi ft Mr Williamz - Industry

SCOB063 B Mungo's Hi Fi - Solomon riddim

Axxcess - Murdera

Axxcess - Gun Thing

Axxcess - Iron Balloon

VERSHON - WUL IT OUT (RAW)

Eyesus - Social Media (Snapchat)

EESAH - BIG DREAM

Axxcess - Mama

EMG X Chux Starr - Tell Me

SCOB064_B_BSMT_style









PART 2 (1h 32 mn. 31 s.) : FRESH OUTTA YARD Session (Set 15) by SELECTA OSNE (IZABOO SOUND)







La 15ème édition de notre rubrique sélectée et animée par Selecta Osne du Izaboo Sound, pour revenir sur ttes les dernières nouveautés DanceHall du mois de janvier 2017, inna Juggling Style...



2017's FIRST FRESHES !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled









PART 3 (20 mn. 25 s.) : OUTRO by Daweed - 2017 News







On gardait le tempo dans le dernier quart d'heure d'émission, toujours façon Brand Nu DanceHall, en vs souhaitant à Ttes et Ts un bon week end et une bonne semaine !





Playlist :





SCOB064_A_Nice_n_naughty.wav

Chancela - Heartbreak

EESAH - PASSWORD

Sabb - Living A Lie

JAYDS FT. P-90 - LIGHT IT UP

PURPLE LEAVES RIDDIM