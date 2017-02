16 decembre 2016 - Speciale 2016 Part 1 by Daweed / LOKAL CONNECTION by LN Selecta & Vybrate & Special Guest JUL

PART 1 (1 h. 30 mn. 53 s.) : Spéciale 2016 Part 1 (Janvier / Juin 2016)







Mi décembre, le temps de faire le poit sur qques une des productions qui nous ont marquées cette année... Liste ni exhaustive, ni objective... Inna freestyle Stylee !!!



RETROSECTIVE 2016 Part 1 (January / June), ENJOY !!!





Playlist :





Lutan Fyah - Come Over Now!

YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

PROTOJE - CAN'T FEEL NO WAY

BIG RED - 03 Mc

Earth Beat Movement - 70 BPM

SCOBLP006 A1 Mungo's Hi Fi ft YT - God bless pickney

Skarra Mucci - Handz Ina Di Air

Perfect Giddimani - Nobody Knows

Freddie McGregor - True To My Roots

Freddie McGregor - Your Love's Got A Hold On Me

Daddy Mory - Good Ova Evil

BIG RED - 01 Kill kill kill remix

Pablo Moses - A Song

Asante Amen - Roots & Kulcha

Raphael - Joker Soundbwoy ft. Triston Palma

Borgore ft Barington Levy - Blast Ya 210216

Kozmik Consciousnez - Reggae history

Freddie McGregor - What You Gonna Do

GIARK - KINGSUN

Rocker-T - Disgrace feat. Mykal Rose & Mr. Williamz

Protoje - Flight Plans

Kozmik Consciousnez - Keep it blazing

Takana Zion - 11 Sound

Shanique Marie & CaliP - Coconut Jelly Man

Mungo's Hi Fi ft YT & Little John - Work to do

Mo$ioN - How We Roll









PART 2 (15 mn. 04 s.) : Lokal Connexion Session (Set 11) alongside LN Selecta & MC Vybrate & Special Guest "Le Chanteur" Jul (Interview & Freestyle)





Comme à chaque Lokal Connexion, l'heure de l'invité du mois, à savoir ce soir "Le Chanteur" Jul, façon Accoustique...



JUL : INTERVIEW & ACCOUSTIC FREESTYLE ( Freestyle start @ 4 mn. 40 s. )!!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 3 (1 h. 13 mn. 19 s.) : Lokal Connexion Session (Set 11) alongside LN Selecta & MC Vybrate (Mix Session)





11ème édition de notre rubrique mensuelle "Lokal Connexion" proposée et animée en Direct par LN Selecta et Vybrate. Une rubrique pr revenir sur les productions du nveau millénaire, sur les dernières nouveautés Yardies mais aussi sur les dernières productions 100% locales, de Montpellier aux Iles du monde entier...



Mix Session by LN & Vybrate : VIIIBES !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled

Bonus Outro by Daweed :



Stephen Marley/Stephen Marley - Iron Bars (Feat. Julian Marley, Mr. Cheeks & Spragga Benz)

Stylo G - Stylo G - WIFI