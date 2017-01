13 janvier 2017 - Intro by Daweed - Speciale Harmony House / GROOVY REGGAE SESSION by DJ Snipe - Speciale 90s Rocksteady Riddim (Part2) / BACK TO THE BASIC by Selecta Polino - Reggae Women A Come / Outro by Daweed - Speciale Harmony House

PART 1 (29 mn. 29 s.) : INTRO by Daweed - Spéciale Harmony House Label







Pour cette 1ère émission de l'année 2017, une sélection 100% vyniles à commencer par une spéciale Harmony House Label concoctée par moi même Selecta Daweed. Harmony House, le label de Beres Hammond qu'il crée dans le milieu des années 80 mais qui va s'avérer particulièrement productif dans la seconde moitiée des années 90, période sur laquelle on s'attardait plus particulièrement dans cette spéciale...



Rod Taylor - Cultural Vibes Special

Nicola Tucker - Back To The Begining - Harmony House 7inch - 1999

Jah Cure & Jah Mason - Run Come Love Me - Harmony House 7inch - 1998

Jah Cure & Jah Mason - Run Come Love Me Dub - Harmony House 7inch - 1998

Beres Hammond - They Gonna Talk Mix 2 - Harmony House 7inch - 1999

Sonia Collymore - What Have I Done - Harmony House 7inch - 1997

Jah Cure - Zion Way - Harmony House 7inch - 1998

Jah Cure - Zion Way Dub - Harmony House 7inch - 1998







PART 2 (1 h. 06 mn. 20 s.) : GROOVY REGGAE SESSION by DJ SNIPE - Spéciale 90's ROCKSTEADY RIDDIM PART 2







Une nouvelle session 100% vinyls en compagnie de DJ Snipe du BABABOOM Sound, pour un second set (1er set diffusé le 6 septembre 2016, Podcast dispo sur ce site...) consacré aux riddims Rocksteady de la fin des années 60 remis au gout du jour dans les années 90 par différents producteurs qui font alors poser les artistes du moment sur les dits riddim... Au final ça donne toute une série de productions tout aussi efficaces et intemporelles que les morceaux dont elles sont tirées, pour le plus grd bonheur de nos oreilles encore aujourd'hui...



Bonus Track (at the end) : The Folks Bros - Carolina









PART 3 (1 h. 09 mn. 48 s.) : BACK TO THE BASICS Session alongside Selecta Polino - Reggae Women A Come





La 25ème Back to the Basic en compagnie de Selecta Polino du StandTall Sound, avec une spéciale Reggae Women A Come pour mettre les artistes reggae féminines à l'honneur en ce début d'année...



Bonus Track (at the end) : Beres Hammond - Fire - Harmony House 7inch - 1993 / 2003