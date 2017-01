30 decembre 2016 - Intro (news) by Daweed / Fresh Outta Yard Session by Selecta Osne

PART 1 (58 mn. 20 s.) : INTRO by Daweed - Strictly Bran Nu 2016







On commençait cette dernière émission de l'année avec les dernières nouveautés reçues, ainsi que sur qques artistes qui nous ont marqués durant cette année 2016 (entre autres)...



STRICTLY BRAN NU !!!





Playlist :





Kafinal - I Dont Wanna Wait

XT - Baby No Worry

Shayne Amani - Hold On

Shayne Amani - African Tradition

Shayne Amani - In The Streets

Glen Washington ft. Diva - Find Your Way to Me

Teflon - Give A Thanks (Money Boss Riddim)

Vershon - Vice Grip

Strawny - Christmas In Jamaica

Vershon - Di Truth

Vershon - You Can

Natural Black and Prestige - No Return

SAVAGE - WE DEM CAN'T STOP









PART 2 (1h 45 mn. 16 s.) : FRESH OUTTA YARD Session (Set 14) by SELECTA OSNE (IZABOO SOUND)







La 14ème édition de notre rubrique sélectée et animée par Selecta Osne du Izaboo Sound, pour revenir sur ttes les dernières nouveautés DanceHall du mois de décembre 2016, ina Juggling Style... LAST 2016's FRESHES !!!





Playlist :





