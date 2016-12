9 decembre 2016 - Speciale Garnett Silk (R.I.P.) / Speciale Billie Jean Riddim

PART 1 (1 h. 29 mn. 19 s.) : Spéciale GARNETT SILK (R.I.P.) by Daweed







Il y a très exactement 22 ans aujourd'hui nous quittait l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération : Garnett Silk. Surnommé The Silky Voice (la Voix de Soie) par ses pairs, il commence très jeune et d'abord en tant que DJ sous le nom de Little Bimbo. Ce n'est qu'en 1989 qu'il se met à chanter, et c'est immédiatement la révélation... Pris sous la tutelle de Tony Rebel, il se retrouve à enregistrer chez Prince Jammy, King Tubby ou Donovan Germain dés la même année, avt de signer pr 2 ans chez Steely & Cleevie en 1990. En 1992, il passe chez Bobby Digital chez qui il va continuer à enchainer les Hits. Le succès est tel qu'il enchaine tournée sur tournée tt en enregistrant pr ts les différents producteurs de l'île qui se le disputent. Au point qu'en 1993 il finit par littéralement s'effondrer d'épuisement sur scène lors d'un show. Il lui faudra plus de 6 mois pr récuperer, ce qui lui fait rater les plus grds festivals auxquels il aurait du participer. 1994 marque alors le retour d'un artiste qui a tout pour exploser au niveau planétaire... Il retravaille d'abord avec Steelie & Clevie puis revient sur scène, se permettant mm d'être en tête d'affiche des 2 festivals évènement de cette année : le Reggae Sumfest et le Reggae Sunsplash ! C'est aussi l'année ou il signe avec la major Atlantic record avec lequel il prépare un album qu'il enregistre ds les studios Tuff Gong avec tte la crème des artistes jamaïcains. De ce projet ne verra le jour que 10 morceaux, qui ne sortiront que qques années plus tard en 2000. Garnett Silk met en effet le feu à sa propre maison en essayant d'apprendre à se servir d'un revolver le 9 décembre 1994. Lui, ses 2 frères et ses amis s'échappent à temps, mais la mère de Garnett Silk reste bloquée ds la maison. Garnett retourne ds les flammes pr essayer de la sauver. On les retrouvera morts enlacés l'un ds l'autre après l'arrivée des pompiers. La Jamaïque est en deuil, et le Reggae vient de perdre une de ses plus grdes voix...

On revenait dc ce soir sur qques un des nbreux hits de Garnett Silk, en ayant aussi une pensée pr les membres de sa famille qui ont repris le flambeau depuis, comme son frêre Aaron Silk, son neveux Anthony Cruz ou plus récemment encore son propre fils Garnett Silk Jr.



TRIBUTE TO GARNETT SILK - R.I.P. !!!





Playlist :





Bob Marley - Natural Mystic - Island 7inch

Garnett Silk - be still (natural mystic riddim)

Garnett Silk - Every Knee Shall Bow - Rythem Track 7inch

Garnett Silk - Keep dem talking

Garnett Silk - Love is the answer

Garnett Silk - I'm vex

Garnett Silk - Sayonara

Garnett Silk/Half Pint/Tony Rebel - Jah Love Inna We

Garnett Silk - Lord watch ova our shoulder

Garnett Silk - Mama Africa

Garnett Silk & Buju Banton, Anthony B - Hello Africa Remix

Garnett Silk - Zion ina vision

GARNETT SILK & ANTHONY B - PROMISE TO SERVE (REMIX)

GARNETT SILK & ANTHONY B - PROMISE TO SERVE (VERSION)

Garnett Silk - Glory to de king

Garnett Silk - Every thing i got

Garnett Silk - Oh me Oh My (Love Bump Riddim)

Mama - GARNET SILK

Garnett Silk Ft. Konshens - Thank You Mama

Garnet Silk Jr - MAMMA

Aaron Silk - Step Out

Aroon Silk - The Right Path

Kingly Character Garnet Tribute - Anthony Cruz

Garnett Silk - Complain

Ras Shiloh & Garnett Silk - Complain









PART 2 (1h 27 mn. 51 s.) : Spéciale BILLIE JEAN Riddim by Daweed







Retour sur un riddim incontournable du Reggae Music : le Billie Jean Riddim !

La version originale du riddim sort en 1968 sur le label STUDIO1 avec le hit de l'époque Get A Lick de Bumps Oakley, titre qui donne alors son nom au riddim. Le Get A Lick riddim retrouve une nvelle vie à partir de 1984, avec le mega hit de Shinhead qui reprend alors le célèbre morceau Billie Jean de Mickael Jackson sur le riddim. Le titre est un tel succès que le Get A Lick Riddim devient populairement le Billie Jean Riddim. Depuis, le riddim a été repris à de très nbreuses reprises, par de multiples artistes et producteurs au point qu'il est en fait quasi impossible de vous donner une liste exhaustive de ttes les reprises du riddim sorties entre 1984 et la fin des années 90 ! Loin de prétendre vous jouer tous les artistes sortis sur le riddim dc, il s'agissait plutôt ce soir de revenir sur qques exemples des différentes adaptations du riddim qui sont sortis en fonction des différents producteurs et labels, et ce uniquement sous le format vinyl !



SPECIALE BILLIE JEAN RIDDIM - FROM 1984 UP TO THE 90s !!!





Playlist :





Billie Jean Riddim - Garnett Silk - Bless Me - Digital B 7inch

Billie Jean Riddim - Coco Tea - Party People Dub - Digital B 7inch

Billie Jean Riddim - Coco Tea - Party People - Digital B 7inch

Billie Jean Riddim - D Brown - Fine Champagne & Vintage Wine - Imaj 7inch

Billie Jean Riddim - Shinehead - Billie Jean - African Love 7inch

Billie Jean Riddim - Barington Levy & Spragga Benz - Dont Run Away - Time1 7inch

Billie Jean Riddim - Barington Levy - Dont Run Away - Time1 7inch

Billie Jean Riddim - Tristan Palma - Tek A Set - Black Solidarity 7inch

Billie Jean Riddim - Tristan Palma & Roots Radics - South A Di Border Dub - Black Solidarity 7inch

Billie Jean Riddim - Abraham - Le Dernier Testament - Reggae Explorer 7inch

Billie Jean Riddim - Abraham - Le Dernier Testament Mix 2 - Reggae Explorer 7inch

Billie Jean Riddim - Jr Delgado - Trouble - Incredible Music 7inch

Billie Jean Riddim - Jr Delgado - Trouble Dub - Incredible Music 7inch

Billie Jean Riddim - Roman Stewart - True Colors - Gussie P 12inch

Billie Jean Riddim - Roman Stewart - True Colors Dub - Gussie P 12inch

Billie Jean Riddim - ISIAH MENTOR - CULTURAL VIBES SPECIAL

Billie Jean Riddim - Natural Black - Its a Holiday - Badd 7inch

Billie Jean Riddim - Chukki Star - Praise The Creator - Ruff Cutt 7inch

Billie Jean Riddim - Wayne Wonder - Only You - Stone Love 7inch

Billie Jean Riddim - Frankie Paul - Do Good - Jammys 7inch

Billie Jean Riddim - Sluggy Ranks - Jah Is Guiding I - John John 7inch

Billie Jean Riddim - Tenor Saw - Jah Guide & Protect Me - 7inch

Billie Jean Riddim - Junior ROY & Colonel MAXWELL - SoundAttack (FURYBASS SOUND SPECIAL)

Billie Jean Riddim - Sugar Minott - In The Ghetto - Black Roots 7inch

Billie Jean Riddim - D Brown & Simpleton - Enough Is Enough - The Mixing Lab 12inch

Billie Jean Riddim - Mikey Melody - World Is A Disaster - Shoking Vibes 7inch

Billie Jean Riddim - Bunny General - Played By This Ya Sound - Fashion 12inch

Billie Jean Riddim - Bunny General - Played By This Ya Sound Dub - Fashion 12inch