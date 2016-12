25 novembre 2016 - Intro by Daweed / Fresh Outta Yard Session by Selecta Osne / Outro by Daweed

PART 1 (48 mn. 20 s.) : INTRO by Daweed - Happy EarthStrong to Cornell Campbell & more...







On commençait cette émission en souhaitant un bon anniversaire à Cornell Campbell (23 nov. 1945) avant de revenir sur le dernier riddim produit par le label Gyasi basé ds le Bronx à new York, à savoir le classique Sea Of Love Riddim puis de continuer sur qques singles sortis cette semaine...



STRICTLY BRAN NU !!!





Playlist :





Anthony Johnson _ CV Plate

EVERY DAY RIDDIM - THE SENSATIONS - EVERY DAY IS JUST A HOLIDAY - TREASURE ISLE

EVERY DAY RIDDIM - TOMMY McCOOK - ROCK AWAY - TREASURE ISLE

SEA OF LOVE RIDDIM - COOL BREEZE - JANGO

SEA OF LOVE RIDDIM - CHRIS DIAMOND - TIMES LIKE THESE - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - LET LOVE -JUNIOR FLAMES - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - STAY FOCUS - SHERINE - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - SEA OF LOVE - DOUG - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - MICHIGAN - ON THE SEA OF LOVE - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - GHETTO GIRLS - Jr TIGER - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - Pluggy T - Wifey - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - SHOULD I - SHAKA RANKS - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - MESSAGE IN A BOTTLE - SMURF - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - BRING IT HOME - SENSI - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - THIS LOVE - PRINCESS - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - SEA OF LOVE - LMJ - GYASI

SEA OF LOVE RIDDIM - SEA OF LOVE RIDDIM - GYASI

The Hempolics - Me Love To Sing (DJ Vadim Remix)

Herbie Faders & Michael Bass - Fyah Dub (Bassplate Records)

Asante Amen - Buning Fyah (Dubplate Cut) (Bassplate Records)

Asante Amen - Buning Fyah (Bassplate Records)

Charly B - Nah Give Up (TMMG-Reggae Europe 2016)

Latoya Hamilton ft. Alisa - Smiling Sisters (Ourhouse Muzik)







PART 2 (1h 45 mn. 16 s.) : FRESH OUTTA YARD Session (Set 13) by SELECTA OSNE (IZABOO SOUND)







La 13ème édition de notre rubrique sélectée et animée par Selecta Osne du Izaboo Sound, pour revenir sur ttes les dernières nouveautés DanceHall du mois de septembre 2016, ina Juggling Style... FRESH !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled









PART 3 (24 mn. 55 s.) : OUTRO by Daweed - Strictly Bran Nu Roots







En guise d'outro, on gardait le rythme en revenant sur encore qques nouveautés DanceHall...



STRICTLY BRAN NU DANCEHALL !!!





Playlist :





Kappa - House Pon The Hill (S.D.D)

DENNIS THE MENNIS - Weekend

3 STAR - Hot Like Summa

DING DONG - Party Buck

I-OCTANCE - Black Flags

KODDY - Wine and Sway

NAVINO - Ova Dweet

ZJ LIQUID - Get It In

FAMOUS TWENTY ft MALICA - #1 GIRL

IYARA - Bend Ova [Raw]

DEMO PAGE - HOW YOU - BEACH VYBZ - MIX1

ATIBA - Gyal a Gwan Bad

BLACK RYNO - Holiday

RYAN J - One More Dance

TANTO METRO & DEVONTE - All Night

BRUCHO - Hey Dj

THANOS RIDDIM INST MASTER.wav

SLAUGHTER - BEND OVER MASTER

SWAPPI & MAKAMILLION - BUSS AH WINE MASTER

PTKERNSKY - CALYPSO GYAL MASTER

REVLATION - TIC TAC TOE MASTER

Mr.Killa - Bruk It Off MASTER

M1:MENACE - ANSWERS MASTER

Cali P - Game Over (feat. Kirk Knight)