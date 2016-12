18 nov 2016 - Speciale MUSIC WORKS Label / Outro (Bran Nu by Daweed)

PART 1 (44 mn. 25 s.) : Spéciale MUSIC WORKS Label by Daweed







Ce vendredi, retour sur l'un des labels qui a retourné les années 90 : le Music Works label crée par le mythique producteur Gussie Clarke en 1988. Qd il créée le label et studio Music Works, Gussie Clarke a déjà qques années d'expèrience derrière lui puisqu'il a commencé sa carrière de producteur en 1972 avec U Roy et son titre "The Higher The Mountain" ! On s'attardait ce soir sur son label Music Works, en commençant entre autre par les 2 premiers One Riddim sortis sur le label, les Riddim "Mind You Dis" & "Pure Rumours"...



MUSICAL WORKS PART 1 : "MIND YOU DIS" & "PURE RUMOURS" RIDDIM !!!





Playlist :





Anthony Johnson _ CV Plate

Dennis Brown - To The Foundation - Music Works 7

Gregory Isaacs - Mind You Dis (Rudeboy) Dub - Anchor 7

Sugar Minott - Funking Songs - Music Works 7

Sugar Minott & Little Twich - Funken Song (Funk) - Music Works 33

Sugar Minott - Funking Songs Dub - Music Works 7

Johnny Osbourne - Struggle Ha Fi Gwaan - Music Works 33

Dean Frazer - Pick Of The Past - Music Works 33

Nadine Sutherland - Mr Hard To Please - Music Works 33

JC Lodge - Give A Little Love - Music Works 33

Rebel Rockers - Keep It Coming - Music Works 33

Jackie Mittoo - Space Flight - Music Works 33

Gregory Isaacs - Mind You Dis (Rudeboy) - Anchor 7

Gregory Isaacs & Josey Wales - Mind You Dis (Disrespect) - Music Works 33

Shabba Ranks - No Bother Dis (Soundboy) - Music Works 33

Gregory Isaacs - Pure Rumours Dub - Music Works 7

Gregory Isaacs - Rumours - Music Works 7

Lady G - Nuff Respect - Music Works 33

Josey Wales - Everyone Hustling - Music Works 33

Mighty Diamonds - Heavy Load - Music Works 7

Robbie Lyn - Street Talk - Music Works 33

JC Lodge - Telephone Love - Music Works 33

Dennis Creary - Sweet Ecstacy - Music Works 33

Hopeton Lindo - Lonely Night - Music Works 33

Ken Boothe - Choice - Music Works 33

Home T - Single Life - Music Works 33

Dean Frazer - Snacking - Music Works 33









PART 2 (45 mn. 51 s.) : Spéciale MUSIC WORKS Label







Spéciale label Music Works, Part 2...



MUSICAL WORKS PART 2 : SINGLES (LOVERS IN IT) !!!





Playlist :





Johnny Osbourne - Trickster - Music Works 12

Johnny Osbourne - Trickster Dub - Music Works 12

Gregory Isaacs & Mighty Diamonds - Ruff Neck - Music Works 7

Gregory Isaacs & Mighty Diamonds - Ruff Neck Dub - Music Works 7

Gregory Isaacs - Dont Call Me Baldhead - Anchor 7

Gregory Isaacs - Dont Call Me Baldhead Dub - Anchor 7

Gregory Isaacs & Dennis Brown - Big All Around - Music Works 7

Dennis Brown - Home Boy - Anchor 7

Dennis Brown - Home Boy Dub - Anchor 7

Shabba Ranks - Mister Loverman (Pirates) - VP 12

Shabba Ranks & Deborahe - Mister Loverman (Pirates) - VP 12

Home T & Coco Tea & Shabba Ranks - Pirates Anthem - Music Works 12









PART 3 (57 mn. 45 s.) : Spéciale MUSIC WORKS Label







Spéciale label Music Works, Part 3...



MUSICAL WORKS PART 3 : SINGLES (CONSCIOUS IN IT) !!!





Playlist :





Coco Tea - Why Turn Down The Sound Dub - Music Works 7

Coco Tea - Why Turn Down The Sound - Music Works 7

Coco Tea - Bun It Down - Anchor 7

Coco Tea - Bun It Down Dub - Anchor 7

Coco Tea & Daddy Rings - Herb Fi Bun (Stanley Remix) - Music Works 7

Cutty Ranks - Wealth - Anchor 7

Cutty Ranks - Wealth Part2 (Dub) - Anchor 7

Dennis Creary - Ghetto Life - Music Works 7

Dennis Creary - Ghetto Life Dub - Music Works 7

Ninja & Gregory & Freddie - John Law - Anchor 7

Ninja & Gregory & Freddie - Above The Law - Anchor 7

Rebel Princess & Coco Tea & Shabba Ranks - Be Good To Me - Music Works 7

Rebel Princess & Coco Tea & Shabba Ranks - Be Good To Me (Dub) - Music Works 7

DJ Elected Remixes - Crazy Potato (Just Be Good Remix) - Jacked Potatos 7

Freddie Mc Greggor & Dennis Brown - Ragga Muffin - Anchor 7

Freddie Mc Greggor & Dennis Brown - Ragga Muffin Part2 (Dub) - Anchor 7









PART 4 ( 29 mn. 55 s. ): Outro







J'ai pris un peu d'avance sur le timing prévu... Pour finir, une petite sélection improvisée des dernières nouveautés reçues sur Cultural Vibes, from Nu Roots to Reggae Hip Hop...





Playlist :





KING MAS x NIKESHA LINDO - DI RING (DJ MIX)

SUNS OF DUB - DUB RING (FEAT. KING MAS)

Randy Valentine - Zion (feat. CJ Fly)

Kabaka Pyramid - Prophecies

Riga & Walshy Fire - Prophecies Riddim

5 STAR - 3RD EYE OPEN

Sizzla - Street Knowledge (feat. Cormega)

Riga & Jahnaton - Street Knowledge Riddim