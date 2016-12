11 novembre 2016 - Intro by Daweed / GROOVY REGGAE SESSION by DJ Snipe - Speciale Prince Buster (R.I.P.) / Transition by Daweed / BACK TO THE BASIC by Selecta Polino - Speciale Studio1 Riddim Part 2

PART 1 (6 mn. 53 s.) : INTRO by Daweed







Courte intro par Daweed vis à vis de l'actualité :



GOODBYE BARACK, HERE COMES DOLLNALD...





Playlist :





GOLD aka Sir Daminent - CULTURAL VIBES DUBPLATE

Akustix - PEOPLE'S PRESIDENT

PERFECT GIDDIMANI - DOLLNALD TRUMP (FEAT STEPHEN DAJURE)









PART 2 (1 h. 50 mn. 25 s.) : GROOVY REGGAE SESSION by DJ SNIPE - Spéciale PRINCE BUSTER (R.I.P.)







Une nouvelle session 100% vinyls en compagnie de DJ Snipe du BABABOOM Sound, pour un set consacré au mythique producteur PRINCE BUSTER, qui nous a quitté le 8 septembre dernier... Le set aurait du être diffusé le mois dernier mais suite à des difficultés techniques cela n'a pas été possible. Pas grave, on se rattrappe cette semaine !



TRIBUTE TO PRINCE BUSTER by DJ SNIPE !!! _ R.I.P.





Playlist :





PART 3 (10 mn. 39 s.) : Transition par Daweed







Courte transition par Daweed (Timing ce soir !) pour vous présenter le tout nouveau Confuscious Reloaded Riddim des labels Nah Sleep & Undisputed Records, avt de revenir sur le Ska et le Early Reggae en guise d'introduction au set de Polino...



CONFUSCIOUS RELOADED !!!





Playlist :





Skarra Mucci - Show Time

Mr Lexx - Rock Steady

Mandinka & G Mac - We Nah Sleep

Ward 21 - When We Buss

Perfect Giddimani - Dirty Babylon

Mr LEZARD Leve la tete - Confucius reloaded riddim

PRINCE BUSTER - LION OF JUDAH - PRINCE BUSTER 7inch

Bob Marley - One Love-People Get Ready (Original)

The Wailing Wailers - Who Feels It (Knows It)







PART 4 (1 h. 07 mn. 12 s.) : BACK TO THE BASICS Session alongside Selecta Polino - Spéciale Studio 1 Riddim à travers les âges (Part 2) !!!







La 24ème Back to the Basic en compagnie de Selecta Polino du StandTall Sound, avec un second (cf émission du 7 octobre 2016 sur le site) set 100% consacré aux riddims issus des productions Studio1, en partant des originaux Studio1 avant d'évoluer sur des reprises des-dits riddims à la mode des années 70 / 80 / 90.



Spéciale STUDIO1 RIDDIM by Polino - Part 2 !!!





Playlist :





