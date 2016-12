30 sept. 2016 - Intro / Speciale WACKIES Label by Clement SKANKING SHOP (Strictly Rare Vynil Release and Unrelease) / News by Daweed / Special Guest RIGGAZ TARMAC Straight outta Colombia

PART 1 (5 mn. 53 s.) : INTRO by Daweed









Rapide introduction avec Riggaz Tarmac "Live" !









PART 2 (1 h. 20 mn. 50 s.) : Spéciale WACKIES label by Clement SKANKING SHOP







Les montpelliérains addict aux vinyls et au skate connaissent bien le magasin Skanking Shop où ils trouvent régulièrement de quoi se fournir en disques rares Reggae, Early Digital, Salsa et autres Musiques d'Amerique du sud, mais aussi en materiel de skate, en chaussures avec les "Skanking Shoes" ou en sapes... Ils savent aussi déjà que le magasin est directement lié avec le célèbre label Wackies de Lloyd Barnes ds le Bronx, à New York, puisque Lloyd et Clément sont désormais officiellement associés et partenaires. Parmis leurs multiples projets à venir, les productions musicales tiennent bien evidemment une place importante : entre les archives inédites (considérables !) des 45 dernières années et les nouvelles productions (quasi quotidiennes !) du label, le label Wackies a encore de longues années assurées devant lui !

C'est ce que Clément est venu vous confirmer en direct à la radio, avec une sélection de qques disques vinyls rares du label pour commencer, puis avec une sélection d'inédits, dubplate et autres pre-release en exclusivité pour vous sur Cultural Vibes !!!



WACKIES SKANKING : EXCLUSIVLY PON YOUR RADIO !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 3 (24 mn. 50 s.) : NEWS by Daweed







En guise de transition entre Clément et notre invité surprise Riggaz Tarmac, une petite sélection de nouveautés reçues tout récemment !





Playlist :





Zion Train - Born for a Purpose ft Jazzmin Tutum Insintesi Remix

Vibronics - Dirty Babylon ft Jah Marnyah

Vibronics - Dirty Babylon Dub Version

Spiritual - Time Has Come

I-Shadrock - Still In Love

Jahman Feat. Sizzla - Jump For Joy









PART 4 (1 h. 14 mn. 13 s.) : Special Guest RIGGAZ TARMAC outta Colombia







On recevait un invité aussi surprise qu'inattendu pour terminer cette émission, à savoir Riggaz Tarmac, arrivé la veille à Montpellier tout droit de Colombie pour visiter son ami Bloody Lion du Artikal Sound avant de repartir 3 jours plus tard pour les Etats Unis... Une visite en France express mais suffisante pour faire le link à la radio, afin de présenter la scène Reggae colombienne, la déjà longue carrière du groupe colombien Tarmac avec leurs quelques 5 albums, et aussi afin de présenter les différentes activités de Riggaz à Medellin, où il tient l'émission de radio "Natty Dreadlocks" ainsi que le studio d'enregistrement "Ghetto Records" entièrement dédié aux jeunes artistes Reggae Dancehall Hip Hop de Medellin !



RIGGAZ TARMAC : COLOMBIA REPRESENT !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available