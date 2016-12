23 sept 2016 - Intro by Daweed (New Roots) / Fresh Outta Yard Session by Selecta Osne / Outro by Daweed (DH News)

PART 1 (35 mn. 35 s.) : INTRO by Daweed







Introduction à la Fresh Outta Yard Session avec les nouveautés Nu Roots de la semaine et de cet été...



STRICTLY BRAN NU ROOTS !!!





Playlist :





YELLAM - GALONG DUB - CULTURAL VIBES

SPIRITUAL - Stand Up To Rasta

KEEFAZ - 09-Dreadlocks - PRE RELEASE ALBUM MAUVAISE GRAINE

KEEFAZ - 15-Dreadlocks Dub - PRE RELEASE ALBUM MAUVAISE GRAINE

YOUNG SHANTY - CHECK FOR YOU

Dada Yute - Negus

Igor Salify - Too Dangerous

Victorious Vibrations - Visionary Man

Anthony B - Fyah Bun

Instrumental - Red Redemption Instrumental

Danakil - World Of Reggae Music Featuring Flavia Coelho, Yaniss Odua, Anthony B, Volodia, Brahim, Josh, Nattali Rize - PRE RELEASE ALBUM LA RUE RAISONNE

Courtney John - Strangers

Keefaz - 02-Danser Sous L'Orage - PRE RELEASE ALBUM MAUVAISE GRAINE

SPIRITUAL - Time Has Come

Cali P - 08 Dem Ago Burn Up ft Capleton

Dubmatix - Wobble Weeble Instrumental

Dubmatix - Wobble Weeble G Corp Rmix





PART 2 (1h 28 mn. 59 s.) : FRESH OUTTA YARD Session (Set 11) by SELECTA OSNE (IZABOO SOUND)







La 11ème édition de notre rubrique sélectée et animée par Selecta Osne du Izaboo Sound, pour revenir sur ttes les dernières nouveautés DanceHall du mois de septembre 2016, ina Juggling Style... FRESH !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Availabled









PART 3 (35 mn. 35 s.) : OUTRO by Daweed







En guise d'outro, on continue avec plus d'une heure de nouveauté DanceHall ina versatil style...



STRICTLY BRAN NU DH !!!





Playlist :





DJ SULTAN - HIPS SING INSTRUMENTAL

DJ SULTAN/ELEPHANT MAN - HIPS SING

DON ANDRE - BOLT JOG REMIX

Iyra - Pressure

Sean Paul - Lambada

Axxcess - Lubilaing

Embee Di Quefa - Fly Bat (Baddest Ting Inna War)

Jahman - Time To Show - Rymshot Mix

CRAIGY T - SUNDAY AFTERNOON (RAW)

? - Make It Flow

Konshens - One Dance_Konshens - Bruk Off (Willy Chin Remix) DIRTY

FMB(Frassman Brilliant) - Welcome To Jamaica (JJWizzle Prod.)

KRANIUM ft TORY LANEZ - WE CAN

JAYDS - HAUNTED

Craigy T - Stop Chat (Raw)

GAPPY RANKS - MOUNTAIN MOVER

IamStylezMusic - TIC A LIKKLE (RAW)

KATRINA - KATRINA IS BACK [RAW]

Mr Wright - HARD AND DONE

Mr Wright - LONG LIFE

I-Shadrock - She Wanna Get High

Alndon x Kemar Highcon - Outdoor

JAYDS FT KIM KELLY - STRANGER (MOONLIGHT RIDDIM)

AIDONIA - BETTER [RAW] (MOONLIGHT RIDDIM)

ALANDON - 3PM (RAW) PRODUCED BY DJ BARKLEY