5 aout 2016 - Selecta Daweed Strictly Bran Nu (From Nu Roots to DanceHall Hip Hop to DanceHall)

PART 1 (38 mn. 11 s.) : New Foundation Roots by Daweed







Pour débuter ce mois d'août, en guise de Back To The Basic (en vacance !). on faisait un petit bilan des nouveautés reçues depuis le début du mois... On commençait avec les Bran Nu façon "Foundation Roots", avec qques riddims et artistes vétérans que vs allez vite reconnaitre !



NU FOUNDATION ROOTS !!!





Playlist :





ISIAH MENTOR - CULTURAL VIBES SHOW

Side Effex - Salvation

SIde Effex & Liondub - Salvation Dub

Mikey Dread - Roots And Culture

Skarra Mucci - Handz Ina Di Air

Perfect Giddimani - Nobody Knows

Mikey Dread - Roots And Culture Instru

Jesse Royal - Roots And Culture

Max Romeo - Horror Zone

Max Romeo & Lee "Scratch" Perry - Dub Zone (Dub)

Ronnie Davis - I Won't Cry (Acoustic)









PART 2 (1 h. 04 mn. 27 s.) : Nu Rocksteady to Nu Rub A Dub by Daweed







On enchainait, dans cette seconde partie, des nouveautés façon Rocksteady jusqu'aux nouveautés à la sauce Rub A Dub, toujours "made in summer 2016"... Maad Tingz in it !!!



FROM NU ROCKSTEADY TO NU RUB A DUB !!!





Playlist :





PAUL ELLIOTT TIME OF THE VIPERS - HYPOCRITE RIDDIM

Jahmali - One Day Stronger Productions

PAUL ELLIOTT FT ADMIRAL TIBET - WHO SEH REGGAE DEAD - HYPOCRITE RIDDIM(STRONGER PRODUCTIONS)

Beenie Man - Fi Wi Dancehall - Stronger Productions

iLLBiLLY HiTEC - Happy (ft Horseman & Kinetical)

Prince Fatty ft. Jesse Royal - Mash Me Up

Sizzla - Leave My Ganja Alone

Sticky Joe - Raggamuffin Business (ft Sr Wilson)

Parly B - Lock off ft Chief Rockas

Parly B - Rudeboy skank ft Tradesman

Sticky Joe - Fussin n fightin (ft Horseman & Cheshire Cat)

Sticky Joe - Giddy Up (ft Horseman)

Sticky Joe - Good Day (ft Macka B)

Parly B - Hot like pepper ft Subactive

Parly B - What a time ft Tom Spirals & Escape Roots

Mr Vegas - Own Leader

Dubmatix - In The Ghetto ft Sugar Minott









PART 3 (1 h. 02 mn. 28 s.) : NU DH ina HH Mood by Daweed







Ds cette 3ème partie, on s'attaquait aux nouveautés DanceHall Hip Hop avant d'évoluer façon 100% DanceHall...



NEWS FROM DH HH TO DH !!!





Playlist :





Stephen Marley - So Unjust (feat. Rakim & Kardinal Offishall)

Stephen Marley - Babylon (feat. Junior Reid & Dead Prez)

Melodic Yoza - Countri Boi

Mason - Overcome

Stephen Marley - Pleasure or Pain (feat. Busta Rhymes & Konshens)

Devin Di Dakta - Think Before Yuh Leave {Raw}

G Whizz - Mamma {Bad Company}

Empress Devine - Natty Afe Grow

Vybrant Ft. Sweetx - Pretend

Flex Kartel Ft. Ahzid - I Don't Mind {Raw}

Laden - Dream Weekend

Gyptian - Summer IS Back

Versi - Grab A Bottle

Starface - Have Mi Money

Mr.Vegas - Nuh Play Pokemon

Patexx FT. Murda Mook - I Will Survive Remix (Raw)

Vybz Kartel - Summa 16

Neeqah - Born As A Hustler

Jah Rain - Rite Now









PART 4 (33 mn. 46 s.) : Nu Cutie Riddim







On s'attardait ensuite sur le Cutie Riddim produit par Gyasi du label du mm nom basé aux USA, avt de continuer façon Bran Nu DH toujours !



CUTIE RIDDIM - RAW !!!





Playlist :





Cutie Riddim Version

Cutie Riddim - Dewey Ranks Roll Call

Cutie Riddim - Killin ago Stop Mikey Jarrett

Cutie Riddim - Smurf Downpresser Man

Cutie Riddim - Some Money Jr Tiger

Cutie Riddim - Papa Michigan Never Give up

Cutie Riddim - Seet Yah Mr iiZ

Cutie Riddim - Super Flamez Call my Name

Cutie Riddim - Pluggy T Got the Good Mix

Cutie Riddim - Want Your Body Novacaine

Cutie Riddim - Make Love To me Jango Thriller

Cutie Riddim - Wishful Thinking Bend Ova

Cutie Riddim - Mi Know You Like That Mega Shocks Mix

Cutie Riddim - Mi Friend Princess Lemonious

Cutie Riddim - Nah Ready Yet Ruffy Banton

Cutie Riddim Version

AGENT SASCO & MR. EASY - LOVE DEM BAD [RAW]









PART 5 (37 mn. 52 s.) : Outro by Daweed







On finissait l'émission sur une selection éclectique de nouveautés et autres remix venus des 4 coins du monde, ina versatil style !



STRICTLY BRAND NU !!!





Playlist :





FUTURE FAMBO X SEAN PAUL X BEENIE MAN X DEMARCO - BLOODCLAUTE SONG REMIX (RAW VERSION)

FUTURE FAMBO - BLOODCLAUTE SONG [INSTRUMENTAL MASTERED]

K.Gates & The Tainerz - DANCE LIKE DIDDY

Neniita - ft-Mr-Renzo-Harder-Stadic-Music

FAMOUS TWENTY FT. WASSY - ONE CHANCE (RAW) - KING DREAMZ

Famous Twenty (feat. Wizkid & Kyla) - I Pray One Chance - Raw

INNA DI VIDEO TROPICAL PUNCH RIDDIM - FIRST LADY SITA

Murder She Wrote (Radio)

Stephen Marley - Music Is Alive (feat. Damian "Jr. Gong" Marley & Pain Killer)

Stephen Marley - Revelation Party (feat. Jo Mersa Marley)

Stephen Marley - So Strong (feat. Shaggy)