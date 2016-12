16 sept 2016 - Hommage a PRINCE BUSTER / Strictly Bran Nu and Pre Release (part 1) / DREADLOCKSLESS SOUND (Suisse) with Selecta SHOOBONG (Interview and Dubplate Session) / Strictly Bran Nu and Pre Release (part 2)

PART 1 (27 mn. 22 s.) : Hommage à Prince Buster by Daweed







Il nous a quitté la semaine dernière le 8 septembre 2016 : Hommage à l'un des tout 1er producteur et l'un des tout 1ers MC jamaïcain, qui lança son Sound System "Voice Of The People" dés 1957, et qui revendiquait la paternité du Ska Mr Prince Buster !!!

P.S. : pr les plus fans d'entre vous, sachez qu'on reviendra plus longuement sur Prince Buster lors de la prochaine Groovy Reggae Session avec DJ Snipe le mois prochain !



TRIBUTE TO THE LEGEND PRINCE BUSTER !!!





Playlist :





Anthony Johnson _ CV Plate

PRINCE BUSTER - INSTRU - BLANK 7inch

PRINCE BUSTER - LION OF JUDAH - PRINCE BUSTER 7inch

PRINCE BUSTER - TEN COMMANDMENTS - PRINCE BUSTER 7inch

PRINCE BUSTER - JUDGE DREAD - PRINCE BUSTER 7inch

PRINCE BUSTER - THE APPEAL - PRINCE BUSTER 7inch

PRINCE BUSTER - DRUNKARD PSALM - PRINCE BUSTER 7inch

PRINCE BUSTER -7 WONDERS - BLANK 7inch









PART 2 (54 mn. 53 s.) : Strictly Bran Nu and Pre Release by Daweed (part 1)







Encore une fois bcp de nouveautés à vs jouer ce soir, et plus particulièrement les dernières productions françaises sorties ou à sortir ! Attention, il y a du lourd !!!



BRAND NU & PRE RELEASE MADE IN FRNCE (PART 1) !!!





Playlist :





Dubmatix - Sun_Is_Shining_Dub_feat._AishaE

Cali P. - Guiding Shield (Official Video) [Straight From The Fridge Riddim] prod. by Teka

Marshall Neeko - Chatty Chatty Mouth Riddim

Isiah Mentor - God Alone

Jah Melon - Danger In Their Eyes

Tenor Youthman - Watch Yuh Back

George Palmer - Chatty Chatty Mouth

Lisa Dainjah & Ishmel Iki - Mek Dem Gwaan

Ras Xtr3me - Zion Ites

D'Nations - Get On

Big Red - Mc - Vapor Album

VOLODIA - ABYSSES - PRE RELEASE album Un Pied Sur Terre

VOLODIA - L'EFFET PAPILLON (FEAT. KENYON) - PRE RELEASE album Un Pied Sur Terre

BabyG - HORIZON

Keefaz - 13-Noir et Blanc Feat Balik - PRE RELEASE album Mauvaise Graine

Keefaz - 14-Noir & Blanc Dub - PRE RELEASE album Mauvaise Graine

Big Red - 10 Pas le temps - Vapor Album

Danakil - Back Again - PRE RELEASE album La Rue Raisonne

LYRICSON feat Luciano & Takana Zion - System a fight

Keefaz - 12-Ambianceur - PRE RELEASE album Mauvaise Graine









PART 3 (1 h. 06 mn. 17 s.) : Selecta SHOOBONG outta DREADLOCKSLESS SOUND (Suisse)







Selecta Shoobong était présent le 2 septembre dernier à Montpellier pr backer Baby G qui assurait la 1ère partie de King Kong au Mélomane Club. L'occasion d'en profiter pour faire la connection sur les ondes afin de vous présenter le DreadLocksLess Sound System basé à Vevey en Suisse, d'abord via un rapide interview puis ensuite au travers d'une session

mix 100% Dubplate, dont 90% d'artistes francophones dont le Dreadlocksless Sound s'est fait le porte drapeau en Suisse comme partout ailleurs où ils ont l'occasion de jouer !



DREADLOCKSLESS SOUND @ DI CONTROL : MALAAAD !!!





Playlist :





Non Disponible / Not Available









PART 4 (29 mn. 32 s.) : Strictly Bran Nu and Pre Release by Daweed (part 2)







On finissait la session avec encore qques Nouveautés, Pre-Release et autre Un-Release made in France... Large Up @ Flash Hit Records, Irie Ites prod & Ghetto Scorp Prod sans qui ce set n'existerait pas !



BRAND NU, PRE RELEASE & UN RELEASE MADE IN FRANCE (PART 2) !!!





Playlist :





Tiwony - Plus d'un tour dans leur sac

Cali P - 08 Dem Ago Burn Up ft Capleton

VOLODIA - VOLODIA / ETOILES FILANTES (FEAT. YANISS ODUA) - PRE RELEASE album Un Pied Sur Terre

Kenyon - Aurelie - INEDIT Eyes on my purpose riddim

Sound Dynamik & Ras Mac Bean - Ghetto people song - INEDIT Eyes on my purpose riddim

Keefaz - Stopper La - INEDIT Eyes on my purpose riddim

Keefaz - 11-Champion Feat Deadly Hunta - PRE RELEASE album Mauvaise Graine

Keefaz - 05-Fume Les Feat Nuttea - PRE RELEASE album Mauvaise Graine

King Daddy Yod feat Admiral T - Stoppons La Violence